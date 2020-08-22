Экономика

17:17 22.08.2020

Восстановление экономики должно происходить в соответствии с экологическими принципам- ВОЗ

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Восстановление экономики должно происходить в соответствии с экологическими принципам- ВОЗ

Пандемия - это напоминание о том, что здоровье и экономика неразделимы, заявил на пресс-брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. "Пандемия коронавируса напомнила международному сообществу о необходимости активизации усилий по борьбе с изменением климата," - сообщил глава ВОЗ, чьи слова цитирует центр новостей ООН.

Гебрейесус отметил, что восстановление экономики должно происходить только в соответствии с "зелеными", экологическими принципам. Он напомнил, что в мае ВОЗ опубликовала "Манифест здорового и "зеленого" восстановления экономики". С тех пор, сообщил глава ВОЗ, 40 миллионов работников медицины из 90 стран направили письма лидерам стран "большой двадцатки" с призывом подойти к восстановлению после пандемии и карантина именно с таких позиций.

Он также рассказал об экологичных мерах, которые уже принимают многие страны и города в условиях пандемии. Так, в столице Кении, Найроби, создали дополнительные пешеходные и лесопарковые зоны. Власти Пакистана предоставляют возможность гражданам, потерявшим работу во время карантина, заработать деньги, высаживая деревья.

В Испании закрылись 7 из 15 угольных теплоэлектростанций, а в Португалии к следующему году закроются все угольные ТЭС. Париж тем временем вскоре пополнит список так называемых "городов 15 минут", где до большинства магазинов, аптек, предприятий сферы услуг и других мест, которые горожане посещают регулярно, можно будет добраться меньше, чем за 15 минут - на велосипеде или пешком.

Теги: #коронавирус #воз #экономика
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