Законодательные предложения для ІТ-отрасли носят откровенно фискальный характер - мнение

Попытки изменить налаженную годами модель работы ІТ-компаний имеют откровенно фискальный характер и могут привести к утрате Украиной инвестиционной привлекательности, приостановке роста отрасли, полагает юрист KPMG Law Ukraine София Барановская.

"Желание Украины укрепить позиции на новых рынках ІТ-отрасли - положительно, но инициаторам законопроектов следовало быть честными с пояснениями предложенных изменений, ведь они имеют откровенно фискальный характер. Конечно, новеллы должны быть разработаны по итогам детального анализа успеха ІТ-отрасли как второй экспортной составляющей, чтобы в погоне за изменениями не потерять достижения, которые наращивались многими годами", - сказала Барановская в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", комментируя законопроекты №3933, а также №№3933-1, 3979.

Зарегистрированные в парламенте законопроекты о специальном налоговом режиме для ІТ-отрасли предлагают ІТ-компаниям перевести своих сотрудников с ФЛП в штат.

"Однако даже оформление сотрудников по контрактной форме трудового договора не всегда является уместным. Трудовое законодательство в Украине крайне устарело и уже давно нуждается в изменениях", - отметила юрист.

Она подчеркнула, что трудовые отношения больше характерны для "продуктовых" ІТ-компаний, тогда как сервисные работают через ФЛП.

"В настоящее время большинство представителей ІТ-компаний в Украине предоставляет услуги компаниям как ФЛП и находятся на упрощенной системе налогообложения. При этом сумма налогов составляет 5% от полученного дохода и ЕСВ в размере 1,039 тыс. грн в 2020 году, что является экономически целесообразным", - считает Барановская.

По ее словам, следует также учитывать, что бизнес-процессы ІТ-отрасли Украины базируются на предоставлении услуг аутсорсинга через ФЛП, которые в основном занимаются разработками, поддержкой или усовершенствованием готовых продуктов. А целью законопроекта №3933-1, согласно пояснительной записке к нему, является стимулирование развития этого бизнеса с использованием штатных сотрудников, которые создавали бы конечный продукт, так называемые "продуктовые ІТ-компании", поясняют в KPMG Law Ukraine.

В свою очередь, законопроект №3933 предлагает определить понятие "субъект информационных технологий" и до 2030 года установить льготный период налогообложения для таковых. Он закулючается в сокращении налоговой нагрузки на зарплату нанятых сотрудников - 5% НДФЛ и 5% ЕСВ, а для компании - льготную ставку налога на прибыль в 9% вместо 18%, если зарплата сотрудников не превышает EUR3,5 тыс.

Такой подход вызвал шквал критики со стороны бизнеса, причем альтернативные предложения законопроектов №3979 и №3933 учли замечания, но остаются несовершенными, указала юрист.

В частности, эти предложения предусматривают реестр ІТ-индустри, но для включения в него компаниям нужно выполнить ряд условий (работать только по ІТ-видам деятельности, среднемесячная зарплата - не менее EUR1,2-1,5 тыс, удельный вес расходов на оплату труда сотрудников ІТ-индустрии - не менее 70%, а также не менее 70% экспортной выручки должно поступать от ІТ-деятельности).

При этом налоговые ставки на зарплату предлагается установить схожие с основным законопроектом, однако ставка ЕСВ не менее двукратного минимального размера - 2,078 тыс. грн в 2020 году.

Как отметила Барановская, предложение альтернативных законопроектов установить своего рода налог на выведенный капитал может послужить стимулированием для реинвестиций в развитие отрасли, однако ввиду новизны его администрирования могут возникать ошибки.