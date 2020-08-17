Экономика

18:33 17.08.2020

Цены на нефть растут, Brent подорожала до $45,18 за баррель

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Цены на нефть растут, Brent подорожала до $45,18 за баррель

 Цены на нефть эталонных марок возобновили рост в ходе волатильной сессии в понедельник.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 КВ составляет $45,18 за баррель, что на $0,38 (0,85%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,56 (1,33%), до $42,57 за баррель.

Планы Китая увеличить закупки американской нефти нивелируют опасения, связанные с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией СOVID-19 и напряженностью в американо-китайских торговых отношениях, отмечает Trading Economics.

Намеченная на субботу встреча США и КНР по выполнению торгового соглашения, заключенного полгода назад, не состоялась. Однако в понедельник СМИ сообщили со ссылкой на трейдеров, что Китай планирует закупить большой объем нефти в США, тем самым снимая риск ухудшения торговых отношений по мере приближения к президентским выборам в США.

"Рост импорта нефти из США в Китай является самым очевидным подтверждением торговой сделки", - считает аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

На этой неделе трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, запланированного на 19 августа, пишет S&P Global Platts.

"Как ожидается, встреча ОПЕК+ на этой неделе не принесет больших сюрпризов, а сокращение производства продолжится, как было установлено в апреле", - говорят аналитики OCBC.

Уровень исполнения сделки странами ОПЕК в июле составил 95%, странами не-ОПЕК - 96%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными, который рассмотрел в понедельник технический комитет ОПЕК+.

Таким образом, страны ОПЕК снизили добычу меньше, чем должны были по обязательствам, на 300 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК - на 140 тыс. б/с.

Согласно ранее достигнутым договоренностям, страны, которые не исполняли сделку в течение мая-июня-июля, должны компенсировать "недосдачу" в августе-сентябре.

Между тем число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на четыре единицы, до 172, свидетельствуют данные Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу. Количество действующих установок в настоящее время на 598 единиц меньше, чем годом ранее.

Теги: #цены #нефть
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