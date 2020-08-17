Экономика

11:51 17.08.2020

ФК "Шахтер" нацелен на то, чтобы стать прибыльным – гендиректор клуба

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ФК "Шахтер" нацелен на то, чтобы стать прибыльным – гендиректор клуба

Стратегия футбольного клуба "Шахтер" направлена на достижение такой ситуации, когда клуб будет полностью покрывать свои затраты и станет прибыльным, отмечает генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

"По большому счету, это и есть стратегия развития нашего клуба: добиться ситуации, когда мы будем полностью покрывать свои затраты и станем прибыльными. Когда говорят, что клубы существуют по одним законам, а бизнес-компании – по другим, то это не так. Везде один закон. Если сегодня футбольный клуб будет ориентирован на то, чтобы зарабатывать деньги и быть прибыльным, то этот фактор прямым образом будет влиять на спортивные результаты, а спортивные результаты – на фактор прибыльности. Это такие взаимосвязанные вещи", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Палкин отметил, что успешное выступление команды в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА является одним из определяющих элементов для бизнес-стратегии клуба, и увеличения его капитализации.

Он сообщил, что выступление на групповом этапе Лиги чемпионов и последующее в Лиге Европы этого сезона, где "Шахтер" дошел до полуфинала, в котором сыграет 17 августа в немецком Дюссельдорфе с "Интером", уже принесло клубу около EUR50 млн.

По его словам, на сегодняшний день "Шахтер" является безубыточным клубом. "Я скажу, что если бы мы были сегодня на "Донбасс Арене", то были бы прибыльными. Этот фактор, что мы потеряли такую арену, вносит свои коррективы. В сезоне 2013-2014 годов у нас была средняя посещаемость 42 тыс. человек на чемпионате Украины (при вместимости стадиона около 52,3 тыс. человек – ИФ). У нас были проданы все VIP-ложи, абонементы. Мы зарабатывали на билетах в те времена фактически более $10 млн", - указал он.

Теги: #палкин #шахтер #прибыль
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