Экономика

20:14 13.08.2020

Хозсуд приостановил производство АМКУ о принудительном взыскании 6,5 млрд грн из игроков табачного рынка

2 мин читать
Хозсуд приостановил производство АМКУ о принудительном взыскании 6,5 млрд грн из игроков табачного рынка

Хозяйственный суд 13 августа приостановил производство Антимонопольного комитета Украина (АМКУ) о принудительном взыскании 6,5 млрд грн с дистрибутора "Тедис Украина" и четырех табачных производителей.

"Хозяйственный суд рассмотрел ходатайство АМКУ по аресту счетов на сумму, которая равняется штрафу по решению АМКУ. Суд отклонил их ходатайство. Мы приветствуем это решение, так как арест счетов мог поставить под угрозу нормальное функционирование больших компаний и негативно сказаться на налоговых поступлениях в госбюджет", - прокомментировали решение руководитель отдела по работе с государственными органами "Бритиш Американ Тобакко Украина" Юрий Рылач агентству "Интерфакс-Украина".

Он указал, что ранее Хозсуд Киева отказал в удовлетворении иска "Бритиш Американ Тобакко Украина" относительно отмены штрафа АМКУ, компания продолжит оспаривать решение во второй инстанции и не планирует оплачивать штраф.

"К сожалению, решение было не в нашу пользу. Мы обратились в Апелляционный суд и сейчас открыто апелляционное производство", - отметил Рылач.

Также компания не исключает подачу в международный арбитраж, эта опция сейчас рассматривается на уровне штаб-квартиры в Лондоне.

"Компания Imperial Tobacco неоднократно заявляла, что не согласна с решением АМКУ относительно обвинений в так называемых антиконкурентных действиях и наложением штрафа, и будет продолжать оспаривать его в соответствующих судебных инстанциях. Поэтому иск АМКУ относительно ареста счетов нами был воспринят как попытка давления на операционную деятельность компании. Во избежание такого давления и начисления пени, мы были вынуждены заплатить штраф в полном объеме после решения суда первой инстанции не в нашу пользу", - указала директор по корпоративным и юридическим вопросам Юлия Завалишина агентству.

Она отметила, что компания верит, что суд и в дальнейшем будет рассматривать дело и выносить решения, руководствуясь исключительно принципами непредвзятости, законности и объективности.

"Мы приветствуем такое решение суда. Голос бизнеса был услышан. Наша компания уже почти 10 лет работает исключительно в правовом поле Украины и из года в год является одним из бюджетообразующих предприятий страны, мы и в дальнейшем будем выступать за прозрачность, стабильность и законные правила игры на табачном рынке, платить налоги и создавать новые рабочие места", - сообщил генеральный директор "Тедис Украина" Тарас Корнияченко в комментарии агентству.

      Как сообщалось, АМКУ наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на четырех производителей сигарет и дистрибьютора "Тедис Украина".

Теги: #хозсуд #табачные_компании #амку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:27 13.08.2020
"JTI Украина" проиграла суд 1-й инстанции по штрафу АМКУ, планирует оплатить почти 1 млрд грн штрафа во избежание пени

"JTI Украина" проиграла суд 1-й инстанции по штрафу АМКУ, планирует оплатить почти 1 млрд грн штрафа во избежание пени

09:52 13.08.2020
Глава АМКУ предостерегла участников рынка газа для населения от злоупотреблений и недобросовестной конкуренции

Глава АМКУ предостерегла участников рынка газа для населения от злоупотреблений и недобросовестной конкуренции

16:22 10.08.2020
DCH заявляет об отсутствии у АМКУ права отказать в покупке "Мотор Сичи" с китайскими партнерами и готовности идти в международный суд

DCH заявляет об отсутствии у АМКУ права отказать в покупке "Мотор Сичи" с китайскими партнерами и готовности идти в международный суд

17:11 07.08.2020
Ярославский заявляет силовом давлении в связи со сделкой по "Мотор Сич", просит президента Зеленского вмешаться

Ярославский заявляет силовом давлении в связи со сделкой по "Мотор Сич", просит президента Зеленского вмешаться

18:57 06.08.2020
АМКУ продолжает исследование приобретения "Мотор Сич" без разрешения комитета и допускает жесткие меры реагирования

АМКУ продолжает исследование приобретения "Мотор Сич" без разрешения комитета и допускает жесткие меры реагирования

18:31 06.08.2020
АМКУ оштрафовал "Укрзализныцю" на 18,3 млн грн за введение дополнительной услуги для грузовладельцев и несогласование ее с ними

АМКУ оштрафовал "Укрзализныцю" на 18,3 млн грн за введение дополнительной услуги для грузовладельцев и несогласование ее с ними

14:12 06.08.2020
Международные табачные компании намерены отстаивать свои права по делу о штрафе АМКУ в международном арбитраже

Международные табачные компании намерены отстаивать свои права по делу о штрафе АМКУ в международном арбитраже

10:06 06.08.2020
"Дочка" Beijing Skyrizon и DCH Group подали новое заявление в АМКУ о покупке "Мотор Сич"

"Дочка" Beijing Skyrizon и DCH Group подали новое заявление в АМКУ о покупке "Мотор Сич"

17:41 05.08.2020
ФМУ проиграл суд 1-ой инстанции по штрафу АМКУ, планирует подать апелляцию и оплатить 1,2 млрд штрафа во избежание пени

ФМУ проиграл суд 1-ой инстанции по штрафу АМКУ, планирует подать апелляцию и оплатить 1,2 млрд штрафа во избежание пени

10:15 03.08.2020
Group DF добилось в хозсуде признания недействительным решения АМКУ о разделе ее азотного бизнеса

Group DF добилось в хозсуде признания недействительным решения АМКУ о разделе ее азотного бизнеса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава Минфина назвал неадекватной инфляцию свыше 10%

Набсовет "Укрзализныци" проголосовал за назначение главой компании члена набсовета аэропорта "Борисполь" Жмака – экс-менеджер УЗ

"Донецксталь-метзавод" намерен переуступить "Оптимал Трейд" права на 8,2 млрд грн долга ДМК и заключить мировую на $840 млн с компанией "Метинвеста" и Itineris

"Энергоатом" не сможет конкурировать по цене на рынках из-за ограничений Кабмина по ее снижению – вице-президент НАЭК

"Энергоатом" не поддерживает окончательный вариант постановления о переходной модели ПСО из-за дискриминационных норм ценообразования

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефть продолжает дешеветь на ухудшении прогноза спроса МЭА, Brent - $45,29 за баррель

Глава Минфина назвал неадекватной инфляцию свыше 10%

Набсовет "Укрзализныци" проголосовал за назначение главой компании члена набсовета аэропорта "Борисполь" Жмака – экс-менеджер УЗ

"Донецксталь-метзавод" намерен переуступить "Оптимал Трейд" права на 8,2 млрд грн долга ДМК и заключить мировую на $840 млн с компанией "Метинвеста" и Itineris

Киевляне за последние три месяца повысили уровень оплаты за услуги ЖКХ – КГГА

SkyUp анонсирует ряд международных рейсов из Киева, Львова и Харькова

"Энергоатом" не сможет конкурировать по цене на рынках из-за ограничений Кабмина по ее снижению – вице-президент НАЭК

ЕБА настаивает на возобновлении полноценной работы Министерства защиты окружающей среды

Правоохранители разоблачили двух экспресс-перевозчиков на уклонении от уплаты налогов на 27 млн грн

"Энергоатом" не поддерживает окончательный вариант постановления о переходной модели ПСО из-за дискриминационных норм ценообразования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА