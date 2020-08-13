Набсовет "Укрзализныци" проголосовал за назначение главой компании члена набсовета аэропорта "Борисполь" Жмака – экс-менеджер УЗ

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" (УЗ) проголосовал за назначение главой правления компании члена наблюдательного совета международного аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака, сообщил экс-директор УЗ по развитию бизнеса Андрей Рязанцев.

"По моей информации, наблюдательный совет УЗ 12 августа проголосовал за назначение Владимира Жмака главой правления УЗ. За - шесть, против - ноль, воздержался - один (немец Кристиан Кун, аргументировал тем, что не присутствовал при рассмотрении кандидатов на интервью)", - написал он на своей странице в Facebook в четверг.

Жмак был назначен членом набсовета "Борисполя" в мае 2019 года. С 2015-го по 2016 год занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации. Занимал руководящие должности в структурах группы ТНК-BP, которая входила в список десяти крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объему добычи нефти. Как советник президента крупнейшего в Украине мобильного оператора "Киевстар" отвечал за развитие новых направлений бизнеса и комплаенс. В течение семи лет входил в набсовет "Киевстара". Член совета Европейской бизнес-ассоциации (EBA) с 2012-го по 2014 год.

Как сообщалось, министр инфраструктуры Владислав Криклий в четверг сообщил, что Кабинет министров Украины на следующей неделе, 19 августа, намерен рассмотреть кандидатуру на должность руководителя АО "Укрзализныця".

Набсовет "Укрзализныци" дал старт конкурсу на должность главы правления компании в феврале 2020 года.

В настоящее время и. о. главы правления УЗ является Иван Юрик.