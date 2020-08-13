Экономика

16:20 13.08.2020

"Энергоатом" не сможет конкурировать по цене на рынках из-за ограничений Кабмина по ее снижению – вице-президент НАЭК

2 мин читать
"Энергоатом" не сможет конкурировать по цене на рынках из-за ограничений Кабмина по ее снижению – вице-президент НАЭК

Утвержденная постановлением Кабинета министров №694 от 5 августа о переходной модели специальных обязательств (ПСО) формула ценообразования для продажи на рынке электроэнергии НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" приведет к неконкурентоспособности атомной электроэнергии, заявил вице-президент НАЭК по развитию Герман Галущенко.

"Мы очень ждали это ПСО, но оно вышло немного не в той редакции, над которой мы работали. Появилась формула ценообразования, которая фактически означает, что "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" должны продавать электроэнергию на рынке не ниже двойной себестоимости. Есть вопросы к этой формуле, будем ее изучать, но из-за этих ограничений электроэнергия АЭС будет неконкурентоспособной на рынке двусторонних договоров. Впоследствии ее придется продавать на балансирующем рынке с дисконтом 45%", – сказал Галущенко на Energy Show Electricity Market, организованном Energy Club в четверг.

По предварительным расчетам по формуле, которые он привел, НАЭК не сможет продавать электроэнергию ниже 1,38-1,4 грн/Квт-ч. Галущенко подчеркнул, что это выше нынешней рыночной цены.

При этом он назвал абсурдом установление ценообразования для ресурса компании, с которым она должна выходить на рынок.

"Это очень большие вызовы и очень опасно для компании. И мы будем очень громко об этом говорить, поскольку видим дискриминацию госкомпании", – подчеркнул вице-президент "Энергоатома".

Как сообщалось, Кабмин обнародовал постановления №694 от 5 августа 2020 года о внесении изменений в положение о возложении специальных обязательств на участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка.

Согласно тексту постановления, НАЭК "Энергоатом" И ЧАО "Укргидроэнерго" должны обеспечивать средневзвешенную цену продажи электроэнергии на всех коммерческих сегментах на уровне не ниже цены покрытия себестоимости, высчитанной по специальной формуле.

В своем заявлении в четверг "Энергоатом" назвал установление нормы о ценообразовании дискриминационным по отношению к генкомпании и обратил внимание на то, что она появилась уже в процессе доработки проекта постановления, утвержденного на заседании правительства 5 августа.

Ранее, в четверг, народный депутат Сергей Нагорняк (фракция "Слуга народа") заявил о намерениях оспорить в суде нормы постановления, объяснив свое решение установлением дискриминационного ограничения цены "Энергоатома".

"Энергоатом-Трейдинг" на аукционе по краткосрочным двусторонним договорам 7 августа, продал 45,6 тыс. МВТ-ч электроэнергии базовой нагрузки, что составляет менее 10% предложенного объема (484,8 тыс. МВт-ч.).

Цена продажи 960 МВт-ч составила 1200 грн/МВт-ч, цена продажи 44,6 тыс. МВт-ч – 1195,84 грн/МВт-ч. Стартовая цена в обоих случаях составляла 1500 грн/МВт-ч.

Теги: #электроэнергия #псо #укргидроэнерго #энергоатом
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:30 13.08.2020
"Энергоатом" не поддерживает окончательный вариант постановления о переходной модели ПСО из-за дискриминационных норм ценообразования

"Энергоатом" не поддерживает окончательный вариант постановления о переходной модели ПСО из-за дискриминационных норм ценообразования

12:24 13.08.2020
Депутат Нагорняк оспорит в суде нормы постановления Кабмина о переходной модели ПСО

Депутат Нагорняк оспорит в суде нормы постановления Кабмина о переходной модели ПСО

13:01 06.08.2020
Украина готова наращивать экспорт электроэнергии в Молдову -

Украина готова наращивать экспорт электроэнергии в Молдову -

19:07 03.08.2020
"Энергоатом" при переходной модели ПСО ожидает роста среднемесячных поступлений от продажи э/э на уровне 0,75 млрд грн

"Энергоатом" при переходной модели ПСО ожидает роста среднемесячных поступлений от продажи э/э на уровне 0,75 млрд грн

11:30 03.08.2020
Уровень расчетов "ГарПока" перед ВИЭ с начала года составил 27%

Уровень расчетов "ГарПока" перед ВИЭ с начала года составил 27%

18:49 31.07.2020
"Энергоатом" в I полугодии получил чистый убыток почти 2,7 млрд грн

"Энергоатом" в I полугодии получил чистый убыток почти 2,7 млрд грн

18:15 31.07.2020
Зеленский просит Шмыгаля принять исчерпывающие меры для решения проблем на рынке электроэнергии

Зеленский просит Шмыгаля принять исчерпывающие меры для решения проблем на рынке электроэнергии

11:17 31.07.2020
Минэнергетики договаривается о привлечении EUR300 млн кредитов госбанков и МФО для урегулирования неплатежей на рынке э/э

Минэнергетики договаривается о привлечении EUR300 млн кредитов госбанков и МФО для урегулирования неплатежей на рынке э/э

09:57 31.07.2020
Минэнергетики согласовует проект переходной модели ПСО и продажи "Энергоатомом" 40% э/э на рынке двусторонних договоров

Минэнергетики согласовует проект переходной модели ПСО и продажи "Энергоатомом" 40% э/э на рынке двусторонних договоров

19:18 30.07.2020
"Нафтогаз" приобрел почти 35 тыс. МВт-ч электроэнергии "Энергоатома" для экспорта

"Нафтогаз" приобрел почти 35 тыс. МВт-ч электроэнергии "Энергоатома" для экспорта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Энергоатом" не поддерживает окончательный вариант постановления о переходной модели ПСО из-за дискриминационных норм ценообразования

Предприятия авиастроения планируется вывести из "Укроборонпрома" и объединить в холдинг с аэрокосмическими

ПриватБанк заявил в НАБУ о противоправном назначении судьи Вовка на дело по иску оффшорных компаний Суркисов

Президент подписал закон о финансовых рынках

НБУ на третьем аукционе своп процентной ставки удовлетворил заявки 5 банков на 2 млрд грн под 6,5%

ПОСЛЕДНЕЕ

"JTI Украина" проиграла суд 1-й инстанции по штрафу АМКУ, планирует оплатить почти 1 млрд грн штрафа во избежание пени

ЕБА настаивает на возобновлении полноценной работы Министерства защиты окружающей среды

Правоохранители разоблачили двух экспресс-перевозчиков на уклонении от уплаты налогов на 27 млн грн

Кабмин на следующей неделе намерен рассмотреть кандидатуру на пост руководителя "Укрзализныци" - Криклий

Государственная авиакомпания будет задействовать самолеты производства "Антонов" для региональных перевозок – министр инфраструктуры

Предприятия авиастроения планируется вывести из "Укроборонпрома" и объединить в холдинг с аэрокосмическими

Инфляция в Германии в июле замедлилась до нуля

США сохранили пошлины на товары из ЕС объемом $7,5 млрд

ПриватБанк заявил в НАБУ о противоправном назначении судьи Вовка на дело по иску оффшорных компаний Суркисов

Глава АМКУ предостерегла участников рынка газа для населения от злоупотреблений и недобросовестной конкуренции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА