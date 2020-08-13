"Энергоатом" не сможет конкурировать по цене на рынках из-за ограничений Кабмина по ее снижению – вице-президент НАЭК

Утвержденная постановлением Кабинета министров №694 от 5 августа о переходной модели специальных обязательств (ПСО) формула ценообразования для продажи на рынке электроэнергии НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" приведет к неконкурентоспособности атомной электроэнергии, заявил вице-президент НАЭК по развитию Герман Галущенко.

"Мы очень ждали это ПСО, но оно вышло немного не в той редакции, над которой мы работали. Появилась формула ценообразования, которая фактически означает, что "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" должны продавать электроэнергию на рынке не ниже двойной себестоимости. Есть вопросы к этой формуле, будем ее изучать, но из-за этих ограничений электроэнергия АЭС будет неконкурентоспособной на рынке двусторонних договоров. Впоследствии ее придется продавать на балансирующем рынке с дисконтом 45%", – сказал Галущенко на Energy Show Electricity Market, организованном Energy Club в четверг.

По предварительным расчетам по формуле, которые он привел, НАЭК не сможет продавать электроэнергию ниже 1,38-1,4 грн/Квт-ч. Галущенко подчеркнул, что это выше нынешней рыночной цены.

При этом он назвал абсурдом установление ценообразования для ресурса компании, с которым она должна выходить на рынок.

"Это очень большие вызовы и очень опасно для компании. И мы будем очень громко об этом говорить, поскольку видим дискриминацию госкомпании", – подчеркнул вице-президент "Энергоатома".

Как сообщалось, Кабмин обнародовал постановления №694 от 5 августа 2020 года о внесении изменений в положение о возложении специальных обязательств на участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка.

Согласно тексту постановления, НАЭК "Энергоатом" И ЧАО "Укргидроэнерго" должны обеспечивать средневзвешенную цену продажи электроэнергии на всех коммерческих сегментах на уровне не ниже цены покрытия себестоимости, высчитанной по специальной формуле.

В своем заявлении в четверг "Энергоатом" назвал установление нормы о ценообразовании дискриминационным по отношению к генкомпании и обратил внимание на то, что она появилась уже в процессе доработки проекта постановления, утвержденного на заседании правительства 5 августа.

Ранее, в четверг, народный депутат Сергей Нагорняк (фракция "Слуга народа") заявил о намерениях оспорить в суде нормы постановления, объяснив свое решение установлением дискриминационного ограничения цены "Энергоатома".

"Энергоатом-Трейдинг" на аукционе по краткосрочным двусторонним договорам 7 августа, продал 45,6 тыс. МВТ-ч электроэнергии базовой нагрузки, что составляет менее 10% предложенного объема (484,8 тыс. МВт-ч.).

Цена продажи 960 МВт-ч составила 1200 грн/МВт-ч, цена продажи 44,6 тыс. МВт-ч – 1195,84 грн/МВт-ч. Стартовая цена в обоих случаях составляла 1500 грн/МВт-ч.