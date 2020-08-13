"Энергоатом" не поддерживает окончательный вариант постановления о переходной модели ПСО из-за дискриминационных норм ценообразования

НАЭК "Энергоатом" не согласна с окончательным вариантом постановления Кабинета министров №694 от 5 августа, утверждающим положение о переходной модели ПСО из-за предусмотренного в нем администрирования цены продажи компанией электроэнергии на рынке.

"Окончательный вариант положения, опубликованный на сайте Кабмина, скорее всего, является свидетельством неприкрытого лоббизма и манипуляции информацией о рынке электроэнергии с целью введения в заблуждение руководства правительства. Администрирование стоимости электроэнергии для одного из участников рынка в рамках его обязательств перед государством – это откровенная дискриминация в пользу других участников, а значит – нарушение базового принципа конкуренции", – заявила НАЭК на сайте в четверг.

По мнению компании, внедрение в постановлении формулы, администрирующей ценообразование для "Энергоатома" на рынке, не имеет ничего общего с функционированием свободного рынка.

При этом компания указала, что пункта об администрировании цены не было в утвержденном на заседании правительства 5 августа проекте постановления.

"Энергоатом" оставляет за собой право отстаивать интересы госкомпании всеми способами, предусмотренными действующим законодательством", – подчеркнули в НАЭК.

Как сообщалось, ранее в четверг народный депутат Сергей Нагорняк (фракция "Слуга народа") заявил о намерениях оспорить в суде нормы постановления Кабинета министров №694 от 5 августа 2020 года о внесении изменений в положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электроэнергии, обнародованном на Урядовом портале.

Нагорняк объяснил свое решение тем, что постановление устанавливает дискриминационное ограничение цены, в частности, для НАЭК "Энергоатом", дешевле которого он не имеет права продавать электроэнергию на рынке.

Согласно тексту постановления, для НАЭК "Энергоатом" И ЧАО "Укргидроэнерго" должны обеспечивать средневзвешенную цену продажи электроэнергии на всех коммерческих сегментах на уровне не ниже цены покрытия себестоимости, высчитанной по специальной формуле.

В рамках ПСО эти компании должны продавать ГП "Гарантированный покупатель" электроэнергию для нужд населения по цене 10грн/МВт-ч.

Согласно информации на сайте Украинснкой энергетической биржи, НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" планируют провести аукцион по продаже электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" по 10 грн

МВт-ч в четверг, 13 августа. "Энергоатом" предложил к продаже 1,49 млн МВт-ч электроэнергии с периодом поставки 15-31 августа, "Укргидроэнерго" – 68,1 тыс. МВт-ч с таким же периодом поставки.