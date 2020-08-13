Кабмин на следующей неделе намерен рассмотреть кандидатуру на пост руководителя "Укрзализныци" - Криклий

Кабинет министров Украины на следующей неделе, в среду, намерен рассмотреть кандидатуру на должность руководителя АО "Укрзализныця" (УЗ), сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Мы должны получить сегодня направления от наблюдательного совета "Укразализныци" с рекомендацией победителя в результате отбора и на следующем заседании правительства в среду, надеюсь, уже сможем рассмотреть (кандидатуру нового руководителя УЗ – ИФ). И будет новый руководитель", - сказал он во время визита на авиационный завод в Харькове в четверг.

Как сообщалось, набсовет "Укрзализныци" дал старт конкурсу на должность главы правления компании в феврале 2020 года.

В настоящее время и. о. главы правления "Укрзализныци" является Иван Юрик.