Экономика

20:12 12.08.2020

Президент подписал закон о финансовых рынках

2 мин читать
Президент подписал закон о финансовых рынках

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении привлечения инвестиций и введении новых финансовых инструментов" (законопроект №2284).

Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной Рады в среду.

Как сообщалось, Украина взяла на себя обязательство принять этот закон до конца июня в рамках меморандума с Международным валютным фондом по текущей программе stand by. Рада окончательно одобрила его 19 июня, а спикер подписал 27 июля.

Закон, являющийся обновленным законопроектом №9035 "О деривативах и финансовых рынках" прошлого созыва парламента, имплементирует обязательные в ЕС требования актов MiFID II, MIFIR, EMIR. В части финансовой инфраструктуры документ предусматривает введение института оператора регулированного рынка для обеспечения централизованного заключения и исполнения соглашений, создание торгового репозитория (базы данных) для полноценного функционирования рынков деривативов и внедрение центрального контрагента для снятия рисков невыполнения соглашений и расчета по ним.

Документ также предусматривает внедрение дифференцированного подхода к лицензированию финансовых посредников, в соответствии с которым меньшая ответственность предполагает меньшие требования.

По части финансовых инструментов запланированы введение деривативных контрактов, депозитных сертификатов банков и выпуск по новой процедуре более защищенных корпоративных облигаций. Кроме того, законопроект предусматривает введение общих правил выпуска производных ценных бумаг, регламентирует ликвидационный неттинг.

В целом закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, однако отдельные пункты – с момента опубликования, а еще несколько – с 1 января 2022 года. В частности, именно до этого срока Нацбанк должен передать муниципальные облигации на обслуживание из своего депозитария в Национальный депозитарий Украины.

Теги: #финрынки #подписание #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:18 12.08.2020
Зеленский подписал закон о сельскохозяйственной кооперации

Зеленский подписал закон о сельскохозяйственной кооперации

05:03 11.08.2020
Чиновница Купянского горсовета подозревается в хищении бюджетных денег, предназначавшихся к отопительному сезону 2019-2020 годов

Чиновница Купянского горсовета подозревается в хищении бюджетных денег, предназначавшихся к отопительному сезону 2019-2020 годов

05:02 11.08.2020
США призывают Пекин немедленно отменить закон о национальной безопасности

США призывают Пекин немедленно отменить закон о национальной безопасности

19:50 10.08.2020
Зеленский подписал закон, который ускорит рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции

Зеленский подписал закон, который ускорит рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции

12:51 31.07.2020
Президент подписал изменения в закон об образовании

Президент подписал изменения в закон об образовании

12:14 31.07.2020
Зеленский подписал закон о внедрении электронной формы исполнительного документа

Зеленский подписал закон о внедрении электронной формы исполнительного документа

10:17 31.07.2020
Зеленский подписал закон об условиях поддержки возобновляемой энергетики

Зеленский подписал закон об условиях поддержки возобновляемой энергетики

13:48 27.07.2020
Зеленский вернул в Раду изменения в закон о госслужбе с предложениями

Зеленский вернул в Раду изменения в закон о госслужбе с предложениями

18:42 26.07.2020
Зеленский и Путин обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО и закон о децентрализации, который предусматривает изменения в конституцию Украины

Зеленский и Путин обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО и закон о децентрализации, который предусматривает изменения в конституцию Украины

11:42 24.07.2020
Закон о медиа должен сохранить свободу слову в Украине – Разумков

Закон о медиа должен сохранить свободу слову в Украине – Разумков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ на третьем аукционе своп процентной ставки удовлетворил заявки 5 банков на 2 млрд грн под 6,5%

Ощадбанк выиграл дело у Сбербанка России относительно интеллектуальной собственности на ТМ "Сбербанк" на территории Украины

Денежная масса в Украине в июле возросла на 3,6%

Райффайзен банк Аваль планирует увеличить выплату дивидендов по итогам 2019г до 4,27 млрд грн

Консенсус-прогноз падения ВВП Украины в 2020г ухудшился до 6% с улучшением отскока в 2021г до 3,2% - Минэкономики

ПОСЛЕДНЕЕ

Неспособность штатов сдержать распространение COVID-19 тормозит восстановление экономики США - Розенгрен

НБУ на третьем аукционе своп процентной ставки удовлетворил заявки 5 банков на 2 млрд грн под 6,5%

Ощадбанк выиграл дело у Сбербанка России относительно интеллектуальной собственности на ТМ "Сбербанк" на территории Украины

Нефть дорожает на ожиданиях данных о запасах в США, Brent - $45,11 за баррель

ВВП Великобритании во II кв. рухнул на рекордные 20,4%, экономика вошла в рецессию

"Энергоатом" обеспокоен задержкой с публикацией постановления Кабмина с переходной моделью ПСО

Зеленский подписал закон, удешевляющий производство кино- и видеоматериалов в Украине по заказу иностранных компаний

Украина предложит Германии пилотные проекты по производству и поставкам возобновляемого водорода – глава профильной ассоциации

Денежная масса в Украине в июле возросла на 3,6%

Нефть дорожает на фоне надежд на восстановление спроса и новые стимулы в США, Brent - около $45,5 за баррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА