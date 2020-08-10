Банки реструктуризировали аграриям Одесской области 80% проблемных кредитов

Банки реструктуризировали аграриям Одесской области 80% из 338 млн грн проблемного кредитного портфеля, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на своем сайте.

"По поручению министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко после рабочей поездки в Одесскую область удалось достичь 80% положительных решений на полученные заявки по реструктуризации кредитных обязательств от одесских сельхозпроизводителей", - говорится в сообщении.

Как пояснил министр, необходимость реструктуризации проблемных кредитов возникла в связи с погодными условиями.

"По объективным погодным причинам аграрии юга, к сожалению, не могли представить банкам положительную финансовую отчетность. Это стало одной из главных причин отказов в пользовании кредитными программами", - отметил Петрашко.

По данным Минэкономики, по состоянию на 7 августа банки выдали 1,991 кредит на общую сумму 4,2 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", из которых 56% - в аграрном секторе.