Экономика

18:01 06.08.2020

Накопленные в Украине и Европе запасы газа исключают возможность супервысоких цен на газ – глава ГПК "Нафтогаз Украины"

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Накопленные в Украине и Европе запасы газа исключают возможность супервысоких цен на газ – глава ГПК "Нафтогаз Украины"

Цена на рынке газа для населения определяется балансом спроса и предложения и благодаря очень высоким накопленным запасам газа в Украине и Европе ее значительный рост в этом сезоне маловероятен, считает директор ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович.

"В подземных хранилищах газа сейчас примерно 22 млрд куб газа. В Европе ПХГ заполнены более чем на 86%, а в некоторых странах – уже более 90%. Не будет цена супервысокой, если на рынке много газа. Но цена будет меняться", – написал он на своей странице в Facebook.

Рабинович уточнил, что переход на рыночное ценообразование газа для населения произошел еще с января и пришелся на период обвала цен из-за кризисных явлений на мировом газовом рынке, что позволило людям не переплачивать за газ. Глава газопоставляющей "дочки" НАК "Нафтогаз Украины" напомнил, что еще недавно цена на газ для населения составляла 8,55 грн/куб. м. (На август этого года ГПК установила цену 3,24 грн/куб. м – ИФ).

"Сейчас рынок понемногу восстанавливает свои сезонные ритмы. Цена на голубое топливо ближе к осени всегда росла и в этом сезоне будет расти. Ближе к зиме, скорее всего, цены поднимутся. Но никаких 30+ грн / куб.м не будет", – подчеркнул Рабинович.

По его словам, рынок позволяет защитить потребителя от роста цен уже сейчас, в частности, ГПК "Нафтогаз Украины" на днях запустит новый тариф "Годовой" с фиксированной ценой 4,73 грн/куб. м, который станет страховкой для клиентов, которые не хотят зимой платить за газ больше.

"Так, будут периоды, когда газ на рынке будет стоить чуть дешевле, чем заложено в годовой тариф, но будут периоды - когда газ на рынке будет дорожать. Уже очень скоро мы запустим также ряд депозитных газовых предложений", – отметил директор.

ГПК "Нафтогаз" является подразделением одноименной группы. В сферу деятельности ГПК на сегодня входят поставки газа и электроэнергии бытовым потребителям и бизнесу.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.


Оптовая цена НАК "Нафтогаз" для поставки бытовым потребителям в рамках спецобязательств и цена продажи ГПК "Нафтогаз" бытовым клиентам:

  НАК ГПК
2020 год грн/куб. м (с НДС и без доставки)
январь 5,58 5,87
февраль 4,74 5,01
март 4,08 4,33
апрель 3,48 3,71
Май 2,73 2,95
июнь 2,57 2,78
июль 2,76 2,97
август*   3,24

* - с августа действие спецобязательств НАК завершено

Данные: НАК, ГПК

Теги: #нафтогаз #газ #запасы
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