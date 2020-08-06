Минэкономики оценило падение ВВП Украины в I пол.-2020 в 6,5%, в т.ч. во II кв. – 11%

Валовый внутренний продукт (ВВП) Украины, согласно оценке Минэкономики, в первой половине 2020 года сократился на 6,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года, в том числе во втором квартале падение составило 11%, что меньше, чем ожидалось ранее (14%).

"Помесячная динамика видов экономической деятельности свидетельствует, что экономика прошла пик и преодолела рубеж максимально негативного эффекта от жестких противоэпидемических мероприятий как внутри страны, так и за ее пределами, который больше всего ощущался в апреле-мае 2020 года. И пока на фоне смягчения карантина постепенно начинает восстанавливаться", - отмечает Минэкономики в обзоре экономической деятельности за первое полугодие 2020 года, опубликованном в четверг.