Экономика

16:22 06.08.2020

Минэкономики оценило падение ВВП Украины в I пол.-2020 в 6,5%, в т.ч. во II кв. – 11%

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Минэкономики оценило падение ВВП Украины в I пол.-2020 в 6,5%, в т.ч. во II кв. – 11%

Валовый внутренний продукт (ВВП) Украины, согласно оценке Минэкономики, в первой половине 2020 года сократился на 6,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года, в том числе во втором квартале падение составило 11%, что меньше, чем ожидалось ранее (14%).

"Помесячная динамика видов экономической деятельности свидетельствует, что экономика прошла пик и преодолела рубеж максимально негативного эффекта от жестких противоэпидемических мероприятий как внутри страны, так и за ее пределами, который больше всего ощущался в апреле-мае 2020 года. И пока на фоне смягчения карантина постепенно начинает восстанавливаться", - отмечает Минэкономики в обзоре экономической деятельности за первое полугодие 2020 года, опубликованном в четверг.

Теги: #падение #ввп #минэкономики
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