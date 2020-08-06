ОП ожидает роста портфеля кредитов по программе доступной ипотеки до 3 млрд грн к концу 2020г

Общий кредитный портфель по программе доступной ипотеки в государственных и коммерческих банках менее чем за месяц достиг 75 млн грн, к концу года ожидается на уровне 3 млрд грн, сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

"Мы ожидаем, что к концу года такой портфель составит порядка 3 млрд грн", - сказала она на пресс-брифинге в Киеве в четверг.

По словам Ковалив, к настоящему времени по указанной программе выдано более 200 кредитов на жилье, еще 400 заявок ожидают рассмотрения.