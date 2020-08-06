Экономика

11:09 06.08.2020

"Укравтодор" до 2025 г. планирует построить 2,9 тыс. км цементобетонных дорог

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"Укравтодор" до 2025 г. планирует построить 2,9 тыс. км цементобетонных дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") до 2025 года планирует построить 2,9 тыс. км цементобетонных дорог в стране.

Согласно программе развития цементобетонных дорог в Украине, обнародованной главой "Укравтодора" Александром Кубраковым на своей странице в Facebook, основными объектами сети цементобетонных дорог будут объекты на юге Украины, поскольку бетонные дороги более приспособлены к жаркой погоде и прохождению перегруженного транспорта.

В перспективе строительство следующих дорогх: Харьков – Перещепино (М-29, 180 км), Одесса – Новый Буг (Р-55, 135 км), Борисполь-Мариуполь (Н-08, 95 км – в пределах Днепропетровской области).

"В настоящее время цементобетонные дороги составляют лишь 1% общей протяженности сети автомобильных дорог в Украине, но если воплотим разработанную программу – будем иметь не менее 3%, это около 2,9 тыс. км за пять лет", - написал Кубраков.

Глава "Укравтодора" также добавил, что в мире строительство бетонных дорог значительно дороже, чем асфальтобетонных, но, по данным ГП "ГосдорНИИ", в Украине они напротив должны быть дешевле - потому что битум на 60% Украина импортирует, а цемент - отечественный.

"Все тендеры, на "бетонки", которые мы сейчас строим, проводились еще до меня, поэтому не могу их судить. И ожидаем завершения разработки проекта с использованием технологии укатываемого бетона на дороге территориального значения в Киевской области - тендер должен показать реальная ли экономия", - добавил он.

В настоящее время в Украине реализуются проекты с цементобетонным покрытием на дороге Н-31 Киев-Днепр в Полтавской области, на дороге М-06 – обход Житомира и на дороге Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев в Николаевской области.

Теги: #дороги #укравтодор #бетон
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