В цену угля ДТЭК должны включаться транспортные расходы между шахтой и ТЭС, а не стоимость фрахта из Нидерландов – глава "Центрэнерго"

В цену закупаемого ПАО "Центрэнерго" угля "ДТЭК Добропольеуголь" должны включаться транспортные расходы между украинской шахтой и ТЭС, а не стоимость фрахта из Нидерландов, убежден исполняющий обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго" Александр Корчинский.

"Не изменилась также наша позиция насчет ценообразования: к импортному биржевому паритету должны прилагаться реальные транспортные расходы между украинской шахтой и украинской ТЭС, а не стоимость фрахта из Нидерландов. Позиция эта принципиальна, и мы будем настаивать на ней при обсуждении последующего стратегического контракта", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, заключенный ранее "оперативный" контракт между генкомпанией и ДТЭК предусматривает закупку угля по цене 1,65 тыс. грн/тонна на условиях отсрочки платежа.

Корчинский уточнил, что по состоянию на 30 июля ДТЭК отгрузил "Центрэнерго" только 30,8 тыс. тонн угля, хотя в рамках контракта в июле они должны были направить 100 тыс. тонн.

При этом "Центрэнерго" выкупает 100% производимого государственными шахтами угля, и отказалось от закупки российского угля, как это ранее было при прошлом руководителе компании.

"У нас действительно стоит задача покупать уголь у государственных шахт. И мы выкупаем его на 100%. Раньше было много заявлений, что склады у них забиты. Но на сегодня ситуация с добычей и запасами у госшахт поменялась: не хватает угля, причем много не хватает", - сказал он.

Глава "Центрэнерго" также сообщил, что компания продолжает использовать природный газ, поскольку это положительно влияет на экономику предприятия из-за меньшей себестоимости отпускаемой электроэнергии.

"Если комбинировать уголь и газ, то себестоимость у нас будет примерно 1,4 грн/кВт-ч, а если бы мы чисто на газе работали, то было бы примерно 1,2 грн/кВт-ч, хотя сейчас уже немножко больше, потому что присутствует тенденция к росту цен на газ", - уточнил Корчинский.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.