Экономика

16:15 03.08.2020

Некоторые отрасли лишены возможности применять программный РРО по техническим причинам - замминистра финансов

1 мин читать
Некоторые отрасли лишены возможности применять программный РРО по техническим причинам - замминистра финансов

Некоторые отрасли лишены возможности применять программные регистраторы расчетных операций (РРО) или "РРО в смартфоне" по техническим причинам, сообщила заместитель министра финансов Светлана Воробей.

"Еще на этапе разработки и внедрения мы поняли, что для некоторых отраслей этот программный продукт будет невозможно применять. Например, АЗС... Там есть такие функции, которые ПРРО пока что не обеспечивает. На сегодня вся эта отрасль не сможет его применять", - сказала она в ходе пресс-конференции в понедельник, посвященной запуску ПРРО.

"Это уже отображено в наших нормативных документах", - уточнила замминистра.

По словам Воробей, по итогам первого месяца-трех работы системы "РРО в смартфоне" Минфин сможет говорить о популярности или непопулярности этих решений.

"На первом этапе мы хотим понять функциональность и удобство этого продукта для бизнеса", - добавила замминистра.

Как сообщалось, с 1 августа законодательство разрешило бизнесу применять как альтернативу традиционным РРО соответствующее программное обеспечение. Бесплатное ПО представила Государственная налоговая служба, в то же время на рынке есть и коммерческие решения.

Теги: #регистраторы #рро #бизнес #минфин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:52 03.08.2020
На 1 августа в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уже выдано кредитов более чем на 3,3 млрд грн для 1755 компаний

На 1 августа в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уже выдано кредитов более чем на 3,3 млрд грн для 1755 компаний

18:11 31.07.2020
Бизнес может воспользоваться бесплатным программным РРО с 1 августа

Бизнес может воспользоваться бесплатным программным РРО с 1 августа

15:19 31.07.2020
Украина может подписать с ВБ соглашение о займе на $350 млн в конце августа - Минфин

Украина может подписать с ВБ соглашение о займе на $350 млн в конце августа - Минфин

14:07 31.07.2020
В МИД назвали топ-стран и регионов, интересующих украинских экспортеров

В МИД назвали топ-стран и регионов, интересующих украинских экспортеров

11:28 31.07.2020
Основания для изменения динамики курса гривни отсутствуют - глава Минфина

Основания для изменения динамики курса гривни отсутствуют - глава Минфина

11:10 31.07.2020
Создание инвестиционного суда облегчит ведение бизнеса в Украине – мнение

Создание инвестиционного суда облегчит ведение бизнеса в Украине – мнение

14:21 30.07.2020
Украина завершила расчеты по выпуску еврооблигаций-2033 на $2 млрд и обмену еврооблигаций-2021 и 2022 – Минфин

Украина завершила расчеты по выпуску еврооблигаций-2033 на $2 млрд и обмену еврооблигаций-2021 и 2022 – Минфин

15:26 29.07.2020
Министр финансов считает реалистичным утвержденный Кабмином макропрогноз

Министр финансов считает реалистичным утвержденный Кабмином макропрогноз

16:39 28.07.2020
Госдолг Украины в июне-2020 вырос на 2,7% в гривне и 3,5% в долларах

Госдолг Украины в июне-2020 вырос на 2,7% в гривне и 3,5% в долларах

16:28 27.07.2020
Банки на прошлой неделе вдвое увеличили объем кредитования по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" – Минфин

Банки на прошлой неделе вдвое увеличили объем кредитования по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" – Минфин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Половина членов комитета монетарной политики НБУ 22 июля видела учетную ставку неизменной в 2020г, трое допускали понижение и двое повышение

Сводный платежный баланс Украины в июне-2020 сведен с профицитом $978 млн

Чистая продажа НБУ валюты на межбанке в июле составила $368,7 млн

"Энергоатом" в I полугодии получил чистый убыток почти 2,7 млрд грн

Зеленский просит Шмыгаля принять исчерпывающие меры для решения проблем на рынке электроэнергии

ПОСЛЕДНЕЕ

Главой "Укрэнерго" избран Кудрицкий

Половина членов комитета монетарной политики НБУ 22 июля видела учетную ставку неизменной в 2020г, трое допускали понижение и двое повышение

Цены на арбузы в Украине в 3 раза выше прошлогодних

"Нова Пошта" установила 200 почтоматов возле магазинов "АТБ" в 95 городах

Уровень расчетов "ГарПока" перед ВИЭ с начала года составил 27%

Полиция охраны будет стоить "Укрзализныци" 250 млн грн ежегодно – член набсовета УЗ Лещенко

АМПУ объявила конкурс на поднятие затонувшего танкера Delfi

Group DF добилось в хозсуде признания недействительным решения АМКУ о разделе ее азотного бизнеса

Сводный платежный баланс Украины в июне-2020 сведен с профицитом $978 млн

Польша оштрафовала Газпром на $57 млн за нежелание сотрудничать по делу Nord Stream 2

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА