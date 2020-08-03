Некоторые отрасли лишены возможности применять программный РРО по техническим причинам - замминистра финансов

Некоторые отрасли лишены возможности применять программные регистраторы расчетных операций (РРО) или "РРО в смартфоне" по техническим причинам, сообщила заместитель министра финансов Светлана Воробей.

"Еще на этапе разработки и внедрения мы поняли, что для некоторых отраслей этот программный продукт будет невозможно применять. Например, АЗС... Там есть такие функции, которые ПРРО пока что не обеспечивает. На сегодня вся эта отрасль не сможет его применять", - сказала она в ходе пресс-конференции в понедельник, посвященной запуску ПРРО.

"Это уже отображено в наших нормативных документах", - уточнила замминистра.

По словам Воробей, по итогам первого месяца-трех работы системы "РРО в смартфоне" Минфин сможет говорить о популярности или непопулярности этих решений.

"На первом этапе мы хотим понять функциональность и удобство этого продукта для бизнеса", - добавила замминистра.

Как сообщалось, с 1 августа законодательство разрешило бизнесу применять как альтернативу традиционным РРО соответствующее программное обеспечение. Бесплатное ПО представила Государственная налоговая служба, в то же время на рынке есть и коммерческие решения.