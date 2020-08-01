Экономика

18:03 01.08.2020

"Татра-Юг" победил в тендере на поставку 17 трамваев в Румынию

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"Татра-Юг" победил в тендере на поставку 17 трамваев в Румынию

Производитель трамвайных вагонов ООО "Татра-Юг" (Одесса), выпускающий их на мощностях ПО "Южмаш" (Днепр), победило в тендере на поставку в г. Крайова (Румыния) 17 ед. 25-метровых трамвайных вагонов, предложив за один вагон EUR1,7 млн, сообщает издание Československý Dopravák.

Согласно публикации, заявки на участие в тендере также подавали турецкие компании Durmazlar и Bozankay, а также польская Pesa.

Издание отмечает, что сообщение о победе украинского производителя появилось на официальном портале закупок 29 июля, при этом отмечалось, что победитель определен 24 июля, однако еще неделя отведена на оспаривание результата.

При этом отмечается, что ценовой критерий при определении победителя составил 80%.

Тендер был объявлен Министерством общественных работ Румынии, при этом, согласно публикации, трамваи для Крайовы закупаются в рамках региональной программы на 2014-2020 годы, и в 2018 году стало известно, что город внес только 2% необходимых средств для покрытие расходов.

Согласно публикации, на сегодня в трамвайном депо Крайова зарегистрировано более 30 трамваев, однако только половина из них работоспособна, и состояние трамвайного парка оценивается как плачевное.

Издание предположило, что в случае окончательной победы украинского производителя в Крайова будут поставлены полностью низкопольные трамвайные вагоны новой модели К1-Т306.

По информации "Татра-Юг" на его странице в Facebook, по состоянию на конец июня 2020 года первый экземпляр новой модели находился на финальной стадии изготовления, а презентация запланирована на осень.

Трамвай спроектирован конструкторским бюро компании и изготовлен в соответствии со стандартами ЕС. Он состоит из соединенных между собой секций модульного типа, которые могут быть добавлены по желанию заказчика.

Пассажирский салон и кабина водителя оснащены системами кондиционирования, в салоне есть USB-порты и wifi.

ООО "Татра-Юг", созданное как совместное украинско-чешское предприятие на базе ПО "Южмаш" совместно с предприятием "Татра" (Чехия), работает в Украине 27 лет. В настоящее время производит трамвайные вагоны по полному циклу (уровень локализации – 95%).

В 2017 году компания выиграла тендер на поставку 15 сочлененных трамвайных вагонов Александрию (Египет), которые на сегодня продолжают поставляться. В 2018 году компания выиграла тендер на поставку 10 трамваев Киеву (на 70% низкопольных), однако по состоянию на июль прошлого года город купил у компании только один трамвай.

Теги: #румыния #тендер #татра_юг #трамвай
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