Экономика

18:49 31.07.2020

"Энергоатом" в I полугодии получил чистый убыток почти 2,7 млрд грн

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"Энергоатом" в I полугодии получил чистый убыток почти 2,7 млрд грн

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" в январе-июне 2020 года получило чистый убыток в размере 2 млрд 650,521 млн грн против 1 млрд 113,814 млн грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход увеличился на 13,6% (на 3 млрд 168,627 млн грн) – до 26 млрд 474,676 млн грн, валовая прибыль – на 36,4% (на 2 млрд 40,356 млн грн), до 7 млрд 641,872 млн грн.

Как сообщалось, "Энергоатом" в 2019 года сократил чистую прибыль на 18,5% (на 858,187 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 3 млрд 773,641 млн грн. Чистый доход предприятия увеличился на 10,9% (на 4 млрд 791,336 млн грн) – до 48 млрд 846,595 млн грн, валовая прибыль – на 23,8% (на 2 млрд 220,989 млн грн), до 11 млрд 569,338 млн грн.

"Энергоатом" в 2019 году сократил производство электроэнергии на 1,65% (на 1 млрд 397,9 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 83 млрд 228,4 млн кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

Теги: #убыток #энергоатом
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