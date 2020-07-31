Экономика

15:10 31.07.2020

Текущий счет платежного баланса во II кв. сведен с рекордным профицитом $4,3 млрд - НБУ

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Текущий счет платежного баланса во II кв. сведен с рекордным профицитом $4,3 млрд - НБУ

Текущий счет платежного баланса по итогам апреля-июня сведен с рекордным профицитом $4,3 млрд, указано в инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ), обнародованном на его сайте в четверг вечером.

"Результат был лучше, чем ожидалось в предыдущем прогнозе (дефицит $1,1 млрд – ИФ), из-за высокой устойчивости экспорта товаров и более глубокого по сравнению с экспортом падения импорта, в том числе из-за временного прекращения туризма", – говорится в документе.

По оценкам НБУ, сводный платежный баланс Украины по итогам второго квартала был сведен с дефицитом $100 млн, тогда как в апрельском прогнозе регулятор ожидал профицит показателя на уровне $200 млн.

Согласно отчету, экспорт товаров и услуг во втором квартале снизился на 12,1% к аналогичному периоду в прошлом году (г/г) – до $13,2 млрд, в том числе за счет ослабления мировой экономической деятельности, исчерпания запасов отдельных зерновых и низких мировых цен на металлы и кукурузу.

Уточняется, что в целом экспорт продовольственных товаров во втором квартале 2020 года сократился из-за быстрого исчерпания запасов кукурузы и сои, высокой конкуренции на рынке зерновых и уменьшения спроса со стороны производителей биотоплива, а также несмотря на наращивание поставок удобрений и пластмасс снизился экспорт продукции химической промышленности на фоне ухудшения внешней ценовой конъюнктуры.

Кроме того, углубилось падение экспорта металлургической продукции из-за дальнейшего сужения внешнего спроса и сокращения мировых цен и экспорта продукции машиностроения, в том числе из-за уменьшения внешних заказов на поставки железнодорожных вагонов.

Согласно документу, по итогам апреля-июня 2020 года импорт товаров и услуг резко снизился (на 27,7% г/г) из-за существенного сужения внутреннего спроса и закрытия границ – до $12,3 млрд. В частности, значительно сократился импорт продукции машиностроения, а также углубилось падение импорта комплектующих для альтернативной энергетики из-за неопределенность относительно законодательного поля для этого вида деятельности.

Отмечается, что также сократился импорт промышленных изделий на фоне ослабления потребительского спроса, при этом импорт продовольственных товаров продолжил расти. Кроме того, уменьшился импорт химической продукции в результате наращивания внутреннего производства удобрений, которое было ниже объемов закупок бытовой химии, а также на фоне снижения цен на энергоносители. По данным НБУ, из-за снижения цен также углубилось падение энергетического импорта (почти до 50% г/г).

В отчете указывается, что несмотря на ожидаемое сокращение объемов переводов, их падение было меньшим, чем прогнозировалось (до 60% г/г) – на 15,3% г/г. "Этому способствовало активное возвращение украинских работников на работу заграницу и более устойчивый спрос на трудовых мигрантов в странах-реципиентах (в частности Польши)", – пояснил НБУ,

Согласно прогнозам центробанка, текущий счет платежного баланса в третьем квартале 2020 года будет сведен с профицитом $400 млн, в четвертом – с дефицитом $600 млн, и по итогам года профицит показателя составит $6,5 млрд.

По оценкам НБУ, сводный платежный баланс Украины по итогам третьего квартала будет сведен с нулевым показателем, по итогам четвертого профицит составит $400 млн, а за 2020 год – $1,5 млрд.

Теги: #профицит #нбу #платежный_баланс
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