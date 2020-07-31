Экономика

13:41 31.07.2020

НБУ согласовал покупку Ярославским 100% уставного капитала банка "Кредит Днепр"

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НБУ согласовал покупку Ярославским 100% уставного капитала банка "Кредит Днепр"

Национальный банк Украины (НБУ) 30 июля согласовал прямое приобретение Александром Ярославким 100% уставного капитала банка "Кредит Днепр" (Киев), сообщается на сайте центробанка в пятницу.

"НБУ согласовал гражданину Украины Ярославскому прямое приобретение существенного участия в размере 100% уставного капитала АО "Банк "Кредит Днепр". Соответствующее решение 30 июля 2020 принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что заявитель обязуется предоставлять банку полную финансовую поддержку для обеспечения надлежащего финансового состояния.

Как сообщали в пресс-службе НБУ 10 апреля, центробанк официально получил от представителей украинского бизнесмена Ярославского пакет документов для согласования покупки 100% уставного капитала банка "Кредит Днепр".

Ранее, агентству "Интерфакс-Украина" в Антимонопольном комитете Украины сообщили, что ведомство предоставило Ярославскому разрешение на приобретение свыше 50% акций банка "Кредит-Днепр".

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Его единственным акционером на начало года являлась компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит Витору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов (12,754 млрд грн) банк занимал 19-е место среди 75 действующих.

Теги: #кредит_днепр #банк #ярославский #нбу
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