Министр финансов считает реалистичным утвержденный Кабмином макропрогноз

Утвержденный правительством макропрогноз на 2021-2022 гг. Министерство финансов считает реалистичным, сообщил глава Минфина Сергей Марченко.

"Обновленный макропрогноз на 2021 год вполне реалистичный. Он учитывает последние тенденции развития экономики, реалии, сложившиеся на мировых рынках вследствие пандемии COVID-19 и актуальные оценки перспектив восстановления мировой экономики", - прокомментировал он макропрогноз агентству "Интерфакс-Украина".

Марченко напомнил прогноз возобновления роста реального ВВП на 4,6% в следующем году после падения в текущем. Документ также предусматривает увеличение реальных зарплат на 12,1% благодаря повышению производительности труда при сохранении относительной ценовой стабильности.

"Сейчас на основе обновленного макропрогноза на 2021 год мы готовим письмо главным распорядителям для подготовки бюджетных запросов. Дальше нас ожидает их обработка и согласовательные совещания. И в начале сентября, как и прописано в Бюджетном кодексе, подадим на рассмотрение Кабмина проект госбюджета на 2021 год", - подчеркнул Марченко.

"Скажем, по бюджету этого года: с мая у нас 100%-ное выполнение бюджетной росписи по доходам, перевыполнение в июне. И вот уже конец июля - мы также ожидаем перевыполнения доходов общего фонда госбюджета более чем на 4 млрд грн", - добавил глава Минфина.

По его словам, поскольку в четвертом квартале этого года правительство ожидает постепенное восстановление экономики и оживление экономической динамики в 2021 году, проект госбюджета на 2021 год должен иметь стимулирующий характер для экономики страны.