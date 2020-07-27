Экономика

18:33 27.07.2020

Google оставит сотрудников на "удаленке" до июля 2021 г

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Google оставит сотрудников на "удаленке" до июля 2021 г

Сотрудники американской Google, входящей в холдинг Alphabet Inc. (SPB: GOOG), не вернутся в офис по меньшей мере до июля 2021 года, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Мера коснется почти всех из 200 тыс. постоянных сотрудников компании. Ранее Google планировала их возвращение на рабочие места в январе 2021 года.

По информации газеты, главный исполнительный директор Alphabet Сундар Пичаи принял это решение на прошлой неделе после обсуждений с группой топ-менеджеров.

"Я надеюсь, что это даст вам гибкость, необходимую для достижения равновесия между работой и заботой о себе и близких в ближайшие 12 месяцев", - написал он сотрудникам.

Продление срока удаленной работы затронет сотрудников большинства крупных офисов Google, включая штаб-квартиру в Маунтин-Вью в Калифорнии, отмечает WSJ. Компания частично возобновила работу офисов, в странах, которые оказались менее затронуты пандемией, включая Австралию, Грецию и Таиланд.

Технологические компании из Кремниевой долины были среди первых, кто перевел своих сотрудников на дистанционную работу в марте на фоне вспышки коронавируса.

Google стала первой компанией, формализовавшей дистанционный формат работы на такой длительный период. Microsoft Corp. (SPB: MSFT) ранее сообщила, что ее офис в Нью-Йорке может открыться уже этой осенью. Основатель Facebook Марк Цукерберг, в свою очередь, ожидает, что половина его сотрудников в ближайшее десятилетие перейдет на дистанционную работу.

Теги: #коронавирус #кадры #google
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