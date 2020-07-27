Банки на прошлой неделе вдвое увеличили объем кредитования по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" – Минфин

Банки-партнеры Фонда развития предпринимательства (ФРП) на минувшей неделе в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" заключили 196 новых соглашений на 638 млн грн, тогда как неделей ранее они предоставили 110 доступных кредитов на 324 млн грн, сообщается на сайте Министерства финансов в понедельник.

Согласно данным Минфина, в целом по состоянию на 27 июля с момента старта программы в феврале банки выдали 1,446 тыс. кредитов на 2,413 млрд грн.

Отмечается, что набольшим спросом бизнеса в рамках соответствующей госпрограммы продолжают пользоваться кредиты на рефинансирование ранее полученных займов, в частности, за минувшую неделю портфель таких кредитов вырос на 564 млн грн – до 1,637 млрд грн, а сумма заявок на рефинансирование достигла 6,464 млрд грн.

Минфин добавил, что стабильно высоким остается спрос предпринимателей на инвестиционные кредиты – к 27 июля банки-партнеры выдали инвестиционных кредитов на 757,30 млн грн, что позволило обновить основные фонды бизнеса на около 1 млрд грн, а сумма заявок на получение займов в рамках этого продукта составила 5,129 млрд грн.

По состоянию на 27 июля уполномоченными в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" являются 18 банков: Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, банк "Львов", ПУМБ, Кредобанк, Альфа-Банк, банк "Альянс", ТАСкомбанк, банк "Восток", Поликомбанк, Мегабанк, Райффайзен Банк Аваль, банк "Глобус", Креди Агриколь Банк, а также ОТП Банк и Кредитвест Банк, уточнил Минфин.

Как сообщалось, по данной программе предприниматели могут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет. При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту – ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа рассчитана на развитие малых и средних предприятий, годовой доход которых не превышает 100 млн грн.

Кроме того, программа включает "антикризисную часть", в частности, это кредитование производителей лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования под 3% годовых, а также рефинансирование кредитов клиентов, пострадавших из-за негативных тенденций в экономике (льготный период погашения тела кредита до конца 2020 года, компенсационная ставка до конца марта 2021 года составит 0% - все проценты за этот период будут компенсироваться государством, максимальная сумма кредита не ограничена).

С марта 2020 года госпрограмма также предусматривает частичные кредитные гарантии ФРП, которые могут покрывать до 50% суммы кредита для действующего бизнеса и до 80% – для стартапов.

Кроме того, в середине июля правительство решило упростить условия участия в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого и среднего бизнеса. В частности, были смягчены требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса, сняты ограничения по направлениям использования средств и максимальной сумме кредита.