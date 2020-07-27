Экономика

15:03 27.07.2020

Дешевые кредиты и ипотеку невозможно регулировать в ручном режиме – CEO Альфа Банка

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Дешевые кредиты и ипотеку невозможно регулировать в ручном режиме – CEO Альфа Банка

Основой дешевых кредитов и массовой ипотеки должна стать экономическая стабильность, в ее отсутствие регулировать их в ручном режиме невозможно, считает генеральный менеджер (CEO) Альфа-Банка (Киев) Рафал Ющак.

"Идея заставить открывать депозиты под 5% действительно снизит ставку по кредитам до 10%. Но только где здесь доверие? Банк - это доверие. Экономика - это стабильность, предсказуемость. Вы бы положили ваши личные деньги под 5% с угрозой девальвации? Такие действия спровоцируют ответную реакцию - не будет притока депозитов", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Ющак отметил, что верит в свободный рынок потому, что там есть рыночные механизмы, а людей нельзя заставить что-то делать.

"Я бы занялся стабильностью экономики. Как следствие, постепенно ставки пойдут вниз", – подчеркнул CEO Альфа-Банка.

Он добавил, что снижение ставок заставит банки меняться, так как их процентный доход будет сокращаться.

По его словам, ставки Альфа Банка остаются рыночными, и есть вероятность того, что ставки пойдут дальше вниз. "Я не исключаю, что на фоне такой положительной динамики по ставкам мы выйдем с новым продуктом с очень заманчивой ставкой, чтобы за счет цены получить дополнительную долю рынка", – сказал Ющак.

В то же время он уточнил, что остается открытым вопрос, каким будет продолжение кризиса. "Я согласен с нашим макроэкономистом Алексеем Блиновым: он не настолько пессимистичен, как другие аналитики. Сегодня многие говорят, что Украина благодаря специфике своей экономики выйдет из этого кризиса более сильной, чем многие другие страны", – отметил CEO.

Альфа-Банк на 1 июня 2020 года по размеру общих активов (94,113 млрд грн) занимал 6-е место среди 75 действовавших в Украине банков.

Его основные бенефициары – Михаил Фридман (32,8632%), Герман Хан (20,9659%), Алексей Кузьмичев (16,3239%) и Петр Авен (12,4018%) – совладельцы ABH HoldingsS.A., который также имеет инвестиции в финансовые учреждения в Беларуси, Российской Федерации, Казахстане и Нидерландах, а также представительства на Кипре и в Великобритании.


Полностью интервью с генеральным менеджером Альфа-Банка Рафалом Ющаком читайте на сайте агентства www.interfax.com.ua

Теги: #ипотека #альфа_банк #кредиты
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