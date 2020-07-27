Экономика

09:55 27.07.2020

Нефть слабо дешевеет после подъема на прошлой неделе, цена Brent опустилась до $43,3 за баррель

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Нефть слабо дешевеет после подъема на прошлой неделе, цена Brent опустилась до $43,3 за баррель

Цены на нефть незначительно опускаются в понедельник после небольшого подъема по итогам прошлой недели.

Трейдеры следят за развитием конфликта США и Китая, а также продолжают оценивать данные о новых случаях заражения COVID-19 в Штатах.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 КВ в понедельник составляет $43,3 за баррель, что на $0,04 (0,09%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,03 (0,07%), до $43,34 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,03 (0,07%) - до $41,26 за баррель. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,22 (0,5%), до $41,29 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 0,5%, WTI - на 1,3%.

Как сообщалось, в минувшую пятницу МИД КНР объявил о закрытии генерального консульства США в Чэнду - административном центре провинции Сычуань - в ответ на требование американской стороны закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).

Ухудшение отношений США и Китая может усложнить восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, отмечают эксперты.

Тем временем, данные о заболеваемости COVID-19 в США указывают на некоторое улучшение ситуации в штатах, наиболее серьезно пострадавших от пандемии, в том числе, во Флориде, в Калифорнии и Техасе - число новых случаев заражения в этих штатах опустилось ниже 1 тыс. в сутки, передает Bloomberg.

Аналитики AxiCorp, однако, отмечают, что инвесторам нужно увидеть устойчивое снижение заболеваемости в течение одной-двух недель, чтобы вновь почувствовать себя в безопасности.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на потенциальное повышение добычи нефти в США, пишет MarketWatch.

Число действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе увеличилось впервые с середины марта - на 1 единицу, до 181 установки.

Теги: #цены #нефть
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