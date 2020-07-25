Экономика

11:40 25.07.2020

Золотовалютный резерв Украины сейчас близок к максимуму, который был в 2012 году

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Золотовалютный резерв Украины сейчас близок к максимуму, который был в 2012 году

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко отмечает, что золотовалютный резерв страны в настоящее время близок к максимальному уровню, который был за последнее десятилетие, - в 2012 году.

"Золотовалютный резерв страны сейчас находится на уровне $28,5 млрд. Подписаны соглашения с ЕС, что означает, что в ближайшее время мы с вами сможем получить программу макрофинансовой помощи в EUR1,2 млрд – это $1,5 млрд. "Зрада", о которой говорили предшественники, о том, что МВФ больше никогда не даст денег – тоже не оправдалась. $2 млрд были получены вчера на внешних рынках, поэтому золотовалютные резервы будут достаточно быстро пополнены и уйдут за отметку в $30 млрд. К слову сказать, теперешний уровень – это уровень, аналогичный тому максимальному уровню, который был за последнее, фактически, десятилетие – в 2012 году. Сейчас мы находимся на уровне 2012 года", - сказал он в эфире телеканала ZIK в пятницу.

Устенко отметил, что, представляя нового главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко, президент Владимир Зеленский четко сказал о том, что надеется и уверен в независимости НБУ. "Потом добавил – независимым от всех, что более чем позитивно воспринималось всеми рыночными игроками", - указал он.

Советник главы государства напомнил, что новый глава Нацбанка уже провел телефонные переговоры с представителями МВФ и европейских институций, а 24 июля президент Зеленский говорил с представителями ЕБРР в телефонном режиме, разговор был более чем позитивный, и ЕБРР заявили, что они восхищены скоростью реформирования украинской экономики.

"Тоже знаковое дополнительное событие, которое было на этой неделе, – это размещение наших европейских облигаций. Они были размещены на $2 млрд. Фактически, заместили те старые долги, которые были сделаны ранее предыдущим правительством, на длинный и более дешевый. Экономия для нас, а это порядка миллиарда гривен в год, - вот это размещение. Поэтому это позитивный шаг, который пытался сорвать своим заявлением прежний глава Национального банка страны (Яков Смолий – ИФ)", - подчеркнул он.

Устенко отметил, что после заявлений такого рода о якобы политическом давлении ожидаемо увеличилась волатильность курса гривны.

"У них (предыдущего главы НБУ – ИФ) была проблема с коммуникациями – это правда, но точно не было проблем, связанных с политическим давлением. И это крайне плохо, когда глава монетарных властей заявляет подобного рода вещи. И более отвратительно выглядели только шаги, которые следовали из Лондона от бывшего главы Национального банка госпожи Гонтаревой, которая, фактически, в журнале "Central Banking" писала пасквили по поводу реформ, по поводу Украины, по поводу давления. В общем, всё, что было – это был поток отвратительной информации. Рынок отреагировал на это крайне негативно. Отреагировал крайне негативно – волатильность увеличилась", - пояснил он.

Теги: #устенко #украина #золотовалютный_запас
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