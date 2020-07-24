Экономика

16:36 24.07.2020

НБУ на этой неделе продал на межбанке $347,8 млн грн для поддержки гривни

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НБУ на этой неделе продал на межбанке $347,8 млн грн для поддержки гривни

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 20 по 24 июля продал на межбанковском валютном рынке $347,8 млн грн для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, тогда как неделей ранее регулятор не выходил на рынок с интервенциями впервые с сентября 2018 года.

Согласно данным, обнародованным на сайте центробанка в пятницу, за соответствующий период Нацбанк на межбанке только продавал валюту и провел все интервенции по единому курсу.

В целом с начала года регулятор приобрел в резервы $3,977 млрд, а продал $3,292 млрд. В том числе марте он израсходовал на поддержку гривни $2,2 млрд, тогда как в апреле купил $723,3 млн, продал – $44,5 млн, в мае купил $660,6 млн, а за июнь и первую неделю июля купил $1,155 млрд грн и продал $150,9 млн грн.

По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, рост спроса на валюту в последние дни связан с психологическим фактором.

"Для меня нет иных объяснений, кроме того, что это связано с публичными заявлениями о необходимости девальвации, что гривня будет слабее", – отметил он, уточнив, что фундаментальные причины для падения курса нацвалюты отсутствуют.

Теги: #нбу #валюта #гривня
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