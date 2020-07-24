Экономика

10:44 24.07.2020

Apple отложит презентацию iPhone 12 до конца октября

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Apple отложит презентацию iPhone 12 до конца октября

Компания Apple Inc. (SPB: AAPL) может отложить проведение ежегодного осеннего мероприятия, на котором она традиционно презентует новые модели смартфонов iPhone и других устройств, до конца октября, сообщает японский блог MacOtakara со ссылкой на китайские источники.

Эта отсрочка объясняется задержками в производстве, обусловленными пандемией коронавируса.

По данным ресурса, в октябре компания выпустит iPhone 12 с поддержкой сетей 4G, тогда как смартфон, работающий в сетях пятого поколения, выйдет в ноябре.

Котировки акций Apple упали на 4,6% по итогам торгов в четверг на фоне повсеместной распродажи бумаг технологических компаний. С начала текущего года капитализация Apple выросла на 26,5%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 повысился на 0,2%.

Теги: #iphone #apple
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