Экономика

10:02 22.07.2020

Глава НБУ заверил вице-президента ВБ в продолжении усиления банковского надзора и регулирования

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Глава НБУ заверил вице-президента ВБ в продолжении усиления банковского надзора и регулирования

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко намерен продолжить усиление банковского надзора и регулирования, заверил он вице-президента Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анну Бьерде.

"Сегодня мне было приятно пообщаться с новым главой НБУ Кириллом Шевченко. Также приятно было услышать, что он хочет сохранить независимость НБУ и рациональную с технической точки зрения политику, в частности, продолжить усиливать банковский надзор и регулирование", - говорится в официальном заявлении Бьерде во вторник.

Вице-президент ВБ также отметила, что до ныне политика украинского центробанка соответствовала интересам Украины и важно продолжить этот курс.

"Это будет критически важным для Украины в успешном преодолении экономических последствий, к которым привела глобальная пандемия, а также в создании оснований для дальнейшего возобновления", - указала она.

"Мы с оптимизмом настроены на тесное сотрудничество с новым главой НБУ", - добавила Бьерде.

Теги: #шевченко #нбу #всемирный_банк
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