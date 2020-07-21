Экономика

17:27 21.07.2020

Суд закрыл производство по делу по иску экс-акционера ПриватБанка Гороховского о признании недействительной процедуры bail-in

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Суд закрыл производство по делу по иску экс-акционера ПриватБанка Гороховского о признании недействительной процедуры bail-in

Хозяйственный суд Киева постановлением от 14 июля закрыл производство по делу по иску экс-миноритарного акционера ПриватБанка (Киев) Олега Гороховского (ранее владел 0,3236% акций) о признании недействительными договоров купли-продажи акций финучреждения, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе банка во вторник.

Согласно определению в Едином госреестре судебных решений, дело было закрыто на основании ходатайства ПриватБанка, поданного 2 июня 2020 года, о прекращении производства на основании п.7 банковского закона №590-IX.

Вместе с тем, в материалах указывается, что ходатайство не является обязательным условием решения вопроса о прекращении производства по делу, поскольку суд при наличии оснований обязан это сделать.

Отмечается также, что единственным способом защиты экс-акционеров, права и интересы которых были нарушены в результате вывода неплатежеспособного банка с рынка или ликвидации финучреждения, является возмещение ущерба в денежной форме.

Как сообщалось, аналогичные иски в конце декабря 2019 года также подали экс-миноритарные акционеры и бывшие топ-менеджеры ПриватБанка: Тимур Новиков (по состоянию на 31 марта 2016 года владел 1,3625% акций), Владимир Яценко (0,3229%), Татьяна Гурьева (0,2422%), Людмила Шмальченко (0,1614%) и другие.

Ответчиками по делу выступают Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), Министерство финансов Украины и государственный ПриватБанк.

Бывшие топ-менеджеры ПриватБанка оспаривают в том числе процедуру bail-in - принудительную конвертацию их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабре 2016 года во время его национализации, а затем были выкуплены государством (в лице Минфина) за 1 грн со всеми "старыми" акциями банка (всего - 100%).

Как сообщалось, в 2017-2018 годах бывшие миноритарные акционеры ПриватБанка обращались в Печерский районный суд Киева с исками к государству, но он отказал в рассмотрении соответствующих исковых заявлений, сославшись на то, что такие споры должны решаться в судах хозяйственной юрисдикции.

Ранее 18 декабря 2016 года, правительство Украины, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 июня 2020 года по размеру общих активов (590,59 млрд грн) занимал 1-е место среди 75 действовавших в стране банков.

Теги: #приватбанк #суд
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