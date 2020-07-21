Экономика

10:10 21.07.2020

Wizz Air запускает ряд маршрутов из Запорожья

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Wizz Air запускает ряд маршрутов из Запорожья

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air запускает ряд рейсов из Запорожья в страны Европы.

Как сообщила пресс-служба Wizz Air во вторник, 20 июля перевозчик начал работу в новом для него аэропорту в Запорожье и выполнил первый рейс Запорожье-Будапешт.

"В течение следующих недель Wizz Air запустит перелеты по еще шести анонсированным маршрутам из Запорожья в Дортмунд, Гданьск, Вроцлав, Вену, Краков и Вильнюс. Кроме того, с октября 2020 года запорожские путешественники смогут открыть для себя выдающуюся столицу моды Италии - Милан", - отмечается в сообщении авиакомпании.

Wizz Air продолжает расширять свою украинскую маршрутную сеть и соединять европейские города с юго-восточной частью Украины, предлагая перелеты по 77 маршрутам в 15 стран из пяти украинских аэропортов.

Теги: #wizz_air #запорожье
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