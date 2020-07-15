Объемы погашения задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков в I пол. 2020 года составили 1,1 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) в январе-июне 2020 года получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 1,1 млрд грн, сообщила пресс-служба Нацбанка в среду.

Согласно сообщению на сайте НБУ, больше всего средств получено от реализации заложенных неплатежеспособными банками имущественных прав по кредитным договорам (606,4 млн грн) и объектам недвижимого имущества (161,5 млн грн).

Помимо того, задолженность по предоставленным НБУ кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков частично была погашена за счет обращения центробанком взыскания на облигации и недвижимое имущество путем получения их в собственность на общую сумму 99,7 млрд грн.

Кроме того, часть средств регулятор получил от реализации в пределах исполнительного производства заложенного недвижимого имущества поручителей неплатежеспособных банков на общую сумму 48,8 млн грн, а также от получения средств от погашения задолженности по кредитным договорам на общую сумму 161,9 млн грн.

Отмечается, что из других источников погашения задолженности НБУ в общем получил 19,4 млн грн.

Как указано в сообщении, за самую высокую цену (60,7 млн грн) в 2020 году реализована недвижимость, переданная банком VAB Банком в залог НБУ.

В первом полугодии регулятор согласовал условия реализации заложенных имущественных прав по кредитным договорам с совокупной начальной ценой реализации 31,17 млрд грн и объектов недвижимого имущества с совокупной начальной ценой реализации в размере 1,45 млрд грн.

Согласно сообщению, Нацбанк с 2014 года инициировал 117 судебных исков с целью возвращения неплатежеспособными банками задолженности по кредитным договорам за счет активов имущественных и финансовых поручителей.

"Все судебные решения по финансовым поручителям и имущественным поручителям, вступившие в законную силу, принятые в пользу НБУ. Сейчас принимаются меры по их принудительному исполнению. На рассмотрении в судах находится еще 32 дела, а также 10 дел о банкротстве имущественных поручителей", – указано в сообщении.