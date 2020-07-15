McDonald's начал сотрудничество с сервисом доставки Raketa в Украине

Предприятие с иностранными инвестициями (ПИИ) "МакДональдз Юкрейн Лтд." (Киев), развивающее в Украине американскую сеть ресторанов быстрого питания McDonald's 15 июля начал сотрудничество с украинским сервисом Raketa и запустил доставку в двух тестовых ресторанах Киева и Харькова.

"К концу месяца Raketa будет доставлять заказы из всех ресторанов McDonald's в Украине. К старту сотрудничества с McDonald's Raketa расширил географию присутствия и на сегодня покрывает все города, где есть рестораны сети быстрого обслуживания. Заказы будут доставляться в течение 30 минут, уже с учетом времени приготовления. Всего в Raketa работает более 2000 курьеров, и их количество будет расти", - сообщила пресс-служба McDonald's.

До 1 августа сервис будет принимать оплату заказов бесконтактно: картой в приложении Raketa, после этого будет доступна возможность оплаты наличными.

"Рынок доставки стремительно развивается, украинцы привыкли к разным сервисам и приложениями, и мы стремимся быть там, где наши клиенты. Провайдер Raketa подтвердил готовность работать с неизменно высокими требованиями McDonald's к качеству", - цитируется в сообщении генеральный директор McDonald's в Украине Юлия Бадритдинова.

Как сообщалось, в декабре 2018 год, McDonald's начал сотрудничество вышедшим на украинский рынок сервисом доставки Glovo. Компании продолжают сотрудничество, сейчас сервис покрывает 17 городов, в которых есть рестораны сети.