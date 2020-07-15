Экономика

17:47 15.07.2020

НБУ призвал депутатов проголосовать против законопроекта о продлении моратория на взыскание имущества по валютным кредитам

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НБУ призвал депутатов проголосовать против законопроекта о продлении моратория на взыскание имущества по валютным кредитам

Национальный банк Украины (НБУ) призвал народных депутатов проголосовать против законопроекта о продлении моратория на взыскание имущества по валютным кредитам (№3640), которое в среду поддержал парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, сообщила пресс-служба Национального банка Украины в среду.

Как сообщается, продление моратория до 2022 года, предусмотренное законопроектом нардепа фракции "Слуги народа" Александром Дубинским, запретит банкам урегулировать проблемные долги валютных заемщиков, в частности, 44 тыс. договоров на общую сумму 29 млрд грн. 

"Банки не будут заинтересованы выдавать новые ипотечные кредиты. Сегодня в своем обращении банковские и бизнес-ассоциации указали, что продление моратория сделает невозможным запуск доступной ипотеки для населения под 10% годовых", – поясняется в сообщении.

Регулятор напомнил, что мораторий был введен бессрочно в 2014 году во время начала войны и экономического кризиса, однако за шесть лет часть валютных заемщиков так и не начала обслуживать кредиты из-за отсутствия рычага влияния.

НБУ отмечает, что в октябре 2019 года заработал новый кодекс о банкротстве, предусматривающий механизм реструктуризации долга ипотечных заемщиков, который заработает в полном объеме, только если будет отменен мораторий.

Теги: #законопроект #банки #нбу #кредиты
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