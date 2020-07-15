Экономика

16:44 15.07.2020

ГУД включил гостиницу "Украина" в Киеве во "вторую очередь" передачи для приватизации

1 мин читать
ГУД включил гостиницу "Украина" в Киеве во "вторую очередь" передачи для приватизации

Государственное управление делами (ГУД) занимается решением юридических проблем и судебных споров столичной гостиницы "Украина" для передачи ее для приватизации.

"Гостиница "Украина" – это наша "вторая очередь". Она могла быть выставлена на продажу, но ей мешает ряд юридических ограничений, судебных споров и нюансов. Это объект, над которым мы сейчас работаем", - сообщила заместитель руководителя ГУД Мария Грабовская в ходе дискуссионной панели в гостинице "Днепр" в среду.

По ее словам, в отличие от первых пяти переданных на приватизацию объектов ГУД, объекты из "второй очереди" не могут пока быть переданы Фонду госимущества по ряду юридических причин, однако ведомство работает над двумя объектами из этого списка, в том числе столичной гостиницей "Украина". При этом она не назвала предположительные сроки передачи объекта.

Кроме того, ведется подготовка к передаче в Фонд госимущества ГП "Чайка", для дальнейшей приватизации которого необходимо принятие законопроекта №3012-2 о приватизации государственных сельскохозяйственных предприятий, отметила Грабовская.

Теги: #киев #гостиница #приватизация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:03 15.07.2020
Высокая инцидентность COVID-19 в Киеве компенсируется низким коэффициентом выявления – KSE

Высокая инцидентность COVID-19 в Киеве компенсируется низким коэффициентом выявления – KSE

16:04 15.07.2020
Местный депутат должен быть слугой громады, а не слугой партии - Кличко на митинге под Радой

Местный депутат должен быть слугой громады, а не слугой партии - Кличко на митинге под Радой

15:31 15.07.2020
Количество госпитализированных с COVID-19 киевлян остается стабильным несмотря на рост заболеваемости – Гелевей

Количество госпитализированных с COVID-19 киевлян остается стабильным несмотря на рост заболеваемости – Гелевей

15:29 15.07.2020
Качура: "Слуга народа" в четверг вечером определится с тем, кто будет представлять партию на выборах мэра Киева

Качура: "Слуга народа" в четверг вечером определится с тем, кто будет представлять партию на выборах мэра Киева

12:38 15.07.2020
Стартовал аукцион по приватизации гостиницы "Днепр" в Киеве, зарегистрировано 29 участников

Стартовал аукцион по приватизации гостиницы "Днепр" в Киеве, зарегистрировано 29 участников

12:22 15.07.2020
В Киеве зафиксирован антирекорд по количеству выявленных заражений коронавирусом за сутки

В Киеве зафиксирован антирекорд по количеству выявленных заражений коронавирусом за сутки

10:36 15.07.2020
Проект Генплана Киева предусматривает развитие столичного узла ж/д транспорта

Проект Генплана Киева предусматривает развитие столичного узла ж/д транспорта

06:47 15.07.2020
В Киеве пожарные ликвидировали возгорание на площади в 300 кв. м - ГСЧС

В Киеве пожарные ликвидировали возгорание на площади в 300 кв. м - ГСЧС

15:25 14.07.2020
Суд арестовал виновника ДТП на Столичном шоссе в Киеве, в результате которого погибли четверо человек

Суд арестовал виновника ДТП на Столичном шоссе в Киеве, в результате которого погибли четверо человек

14:59 14.07.2020
Работа Центрального ж/д вокзала в Киеве ограничена из-за сообщения о минировании – "Укрзализныця"

Работа Центрального ж/д вокзала в Киеве ограничена из-за сообщения о минировании – "Укрзализныця"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ на 2-ом аукционе своп процентной ставки удовлетворил заявки 5 банков на 410 млн грн под 6,5%

Сальдо торгового баланса Украины в І пол.-2020 составило "минус" $1,4 млрд - таможня

Кабмин постановил запретить ввоз в Украину вагонов из РФ

Задержка принятия закона об условиях поддержки зеленой энергетики грозит ростом тарифа "Укрэнерго" на передачу – Буславец

Рада отказалась учесть часть предложений бизнеса по налоговому закону №466

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ на 2-ом аукционе своп процентной ставки удовлетворил заявки 5 банков на 410 млн грн под 6,5%

Сальдо торгового баланса Украины в І пол.-2020 составило "минус" $1,4 млрд - таможня

Законопроект №2524 учитывает незначительное количество предложений бизнеса, должен быть доработан - ЕБА

Газсбыты через суды пытаются остановить открытие газового рынка для населения

АМКУ направит в исполнительную службу судебное постановление об аресте средств "Тедис Украина"

Чехия отменила тендер на поставку троллейбусов, который выиграл "Богдан Моторс" – гендиректор ФРУ

Кабмин освободил арендаторов коммунального имущества от арендной платы на время карантина

Кабмин постановил запретить ввоз в Украину вагонов из РФ

Apple выиграла в ЕС суд о налогах на 13 млрд евро

Американские банки готовятся к волне дефолтов по кредитам из-за коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА