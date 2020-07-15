Чехия отменила тендер на поставку троллейбусов, который выиграл "Богдан Моторс" – гендиректор ФРУ

Чехия отменила тендер на закупку шести троллейбусов с автономным ходом для транспортной компании г.Йиглава (Чехия), победителем которого в начале мая текущего года была признана корпорация "Богдан" в консорциуме с чешской компанией TRAM FOR ENVI s.r.o., сообщил генеральный директор Федерации работодателей Украины (ФРУ) Руслан Ильичев.

"Наш "Богдан", который выиграл в Чехии тендер на поставку троллейбусов – неделю назад тендер отменен, и это при условии, что все электрооборудование в комплектации должно быть чешским", - сообщил Ильичев в ходе заседания Кабинета министров в Киеве в среду.

Этим примером он проиллюстрировал необходимость скорейшего принятия правительственного постановления о пилотном проекте с критерием локализации машиностроительной техники при госзакупках.

"Мы очень ждем этого постановления, потому что сегодня мы единственная страна в Европе, которая не использует неценовой критерий (при закупках – ИФ)", - подчеркнул Ильичев.

Как сообщалось, чешско-украинский консорциум предложил троллейбусы за 71,4 млн чешских крон (около EUR2,64 млн - ИФ), или 11,9 млн крон за один троллейбус (EUR440,3 тыс.) при ориентировочной сумме закупки 82,74 млн крон (EUR3,06 млн).

В то же время участвовавшая в тендере Škoda Electric предложила цену 82,17 млн крон (EUR3,04 млн), или 13,695 млн крон за троллейбус.

Троллейбусы на основе "Богдан Т701" должны были быть адаптированы к потребностям чешского рынка, в частности, электрооборудование к ним должно быть поставлено чешской компанией Cegelec.

В ходе заседания правительства Ильичев коснулся ситуации в украинском вагоностроении, гендиректор ФРУ акцентировал внимание на необходимости, помимо запрета ввоза подержанных грузовых вагонов из РФ, начать вывод из эксплуатации вагонов, срок использования которых выше нормативного.

"Сегодня патовая ситуация - большинство из 12 вагоностроительных предприятий остановлено – если в прошлом году мы произвели 10 тыс. вагонов за год, то за полгода 1,5 тыс. Поэтому просьба к вам, господин министр (инфраструктуры – ИФ) и к премьер-министру - следующим шагом (после запрета на ввоз подержанных вагонов из РФ) начать вывод вагонов, срок которых выше нормативного и начинать строительство вагонов", - подчеркнул Ильичев.