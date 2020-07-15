Экономика

15:24 15.07.2020

Чехия отменила тендер на поставку троллейбусов, который выиграл "Богдан Моторс" – гендиректор ФРУ

2 мин читать
Чехия отменила тендер на поставку троллейбусов, который выиграл "Богдан Моторс" – гендиректор ФРУ

Чехия отменила тендер на закупку шести троллейбусов с автономным ходом для транспортной компании г.Йиглава (Чехия), победителем которого в начале мая текущего года была признана корпорация "Богдан" в консорциуме с чешской компанией TRAM FOR ENVI s.r.o., сообщил генеральный директор Федерации работодателей Украины (ФРУ) Руслан Ильичев.

"Наш "Богдан", который выиграл в Чехии тендер на поставку троллейбусов – неделю назад тендер отменен, и это при условии, что все электрооборудование в комплектации должно быть чешским", - сообщил Ильичев в ходе заседания Кабинета министров в Киеве в среду.

Этим примером он проиллюстрировал необходимость скорейшего принятия правительственного постановления о пилотном проекте с критерием локализации машиностроительной техники при госзакупках.

"Мы очень ждем этого постановления, потому что сегодня мы единственная страна в Европе, которая не использует неценовой критерий (при закупках – ИФ)", - подчеркнул Ильичев.

Как сообщалось, чешско-украинский консорциум предложил троллейбусы за 71,4 млн чешских крон (около EUR2,64 млн - ИФ), или 11,9 млн крон за один троллейбус (EUR440,3 тыс.) при ориентировочной сумме закупки 82,74 млн крон (EUR3,06 млн).

В то же время участвовавшая в тендере Škoda Electric предложила цену 82,17 млн крон (EUR3,04 млн), или 13,695 млн крон за троллейбус.

Троллейбусы на основе "Богдан Т701" должны были быть адаптированы к потребностям чешского рынка, в частности, электрооборудование к ним должно быть поставлено чешской компанией Cegelec.

В ходе заседания правительства Ильичев коснулся ситуации в украинском вагоностроении, гендиректор ФРУ акцентировал внимание на необходимости, помимо запрета ввоза подержанных грузовых вагонов из РФ, начать вывод из эксплуатации вагонов, срок использования которых выше нормативного.

"Сегодня патовая ситуация - большинство из 12 вагоностроительных предприятий остановлено – если в прошлом году мы произвели 10 тыс. вагонов за год, то за полгода 1,5 тыс. Поэтому просьба к вам, господин министр (инфраструктуры – ИФ) и к премьер-министру - следующим шагом (после запрета на ввоз подержанных вагонов из РФ) начать вывод вагонов, срок которых выше нормативного и начинать строительство вагонов", - подчеркнул Ильичев.

Теги: #тендер #богдан #кабмин #фру #машиностроение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:02 15.07.2020
Кабмин освободил арендаторов коммунального имущества от арендной платы на время карантина

Кабмин освободил арендаторов коммунального имущества от арендной платы на время карантина

14:50 15.07.2020
Кабмин разрешил Минздраву финансировать все расходы трансплантации костного мозга и расширил перечень медучреждений в пилоте

Кабмин разрешил Минздраву финансировать все расходы трансплантации костного мозга и расширил перечень медучреждений в пилоте

14:46 15.07.2020
Кабмин постановил запретить ввоз в Украину вагонов из РФ

Кабмин постановил запретить ввоз в Украину вагонов из РФ

14:41 15.07.2020
Кабмин повысил показатель для определения стран "красной" зоны с 40 до 55 активных больных на 100 тыс. населения

Кабмин повысил показатель для определения стран "красной" зоны с 40 до 55 активных больных на 100 тыс. населения

14:21 15.07.2020
Кабмин выделил 7,4 млрд грн на повышение зарплат медикам

Кабмин выделил 7,4 млрд грн на повышение зарплат медикам

14:15 15.07.2020
Правительство Украины предлагает штрафовать собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями

Правительство Украины предлагает штрафовать собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями

14:13 15.07.2020
"Нафтогаз" может профинансировать программу повышения энергобезопасности социальной инфраструктуры Донбасса - премьер

"Нафтогаз" может профинансировать программу повышения энергобезопасности социальной инфраструктуры Донбасса - премьер

11:41 15.07.2020
Кабмин Украины проведет консультации с бизнесом по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС

Кабмин Украины проведет консультации с бизнесом по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС

14:33 13.07.2020
Кабмин отозвал проект постановления о назначении Уруского вице-премьером

Кабмин отозвал проект постановления о назначении Уруского вице-премьером

16:31 08.07.2020
Кабмин назначил Тараса Креминя уполномоченным по защите госязыка

Кабмин назначил Тараса Креминя уполномоченным по защите госязыка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин постановил запретить ввоз в Украину вагонов из РФ

Задержка принятия закона об условиях поддержки зеленой энергетики грозит ростом тарифа "Укрэнерго" на передачу – Буславец

Рада отказалась учесть часть предложений бизнеса по налоговому закону №466

В интересах Украины сохранить независимость Нацбанка – Георгиева

Зеленский подписал закон о механизмах погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии

ПОСЛЕДНЕЕ

АМКУ направит в исполнительную службу судебное постановление об аресте средств "Тедис Украина"

Apple выиграла в ЕС суд о налогах на 13 млрд евро

Американские банки готовятся к волне дефолтов по кредитам из-за коронавируса

"Эпицентр К" намерен представить обновленный формат "Центров мебели"

Задержка принятия закона об условиях поддержки зеленой энергетики грозит ростом тарифа "Укрэнерго" на передачу – Буславец

СУП призвал президента вернуть закон 2524 на доработку из-за отклонения ряда поправок

Рада отказалась учесть часть предложений бизнеса по налоговому закону №466

Проект Генплана Киева предусматривает развитие столичного узла ж/д транспорта

В интересах Украины сохранить независимость Нацбанка – Георгиева

Fitch подтвердило рейтинги узбекского Ипотека-банка "BB-", прогноз - стабильный

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА