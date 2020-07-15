"Эпицентр К" намерен представить обновленный формат "Центров мебели"

ООО "Эпицентр К" (Киев), развивающее в Украине сеть одноименных торговых центров, намерено представить обновленный формат "Центров мебели" и запустить три новых магазина до конца 2020 года.

"В рамках смены формата будет полностью пересмотрена концепция "Центров мебели", путь клиента, оформление торговых залов, размещение и соседство разных групп товаров, навигация. Также будут созданы новые комфортные зоны, где покупатели смогут получить услуги по проектированию мебели", - сообщила пресс-служба компании в среду.

Кроме того, в обновленных магазинах будут также представлены эксклюзивные современные продукты.

"Наша цель – создать несколько коллекций, которые будут дополнять друг друга и будут продаваться эксклюзивно в сети "Эпицентр", - цитируется в сообщении директор направления "Центр мебели" Александр Лукьянченко.

По данным пресс-службы, обновление коснется и интернет-магазина, где планируется внедрить конфигуратор мебели, возможность кастомизации, сделать покупки омниканальными.

"Сегодня доля онлайн-покупок мебели в сети "Эпицентр" составляет 11%, что вдвое выше среднего показателя на рынке", - констатируется в сообщении.

Как сообщалось, "Эпицентр К" планирует в 2020 году открыть 15 новых "Центров мебели" в своих ТЦ.

"Эпицентр К" развивает "Центры мебели" с 2014 года. На июль 2020 года сеть насчитывает 27 точек общей площадью более 80 тыс. кв. м. Бренд сотрудничает более чем со 100 производителями, в основном ориентируясь на качественные и доступные отечественные бренды.