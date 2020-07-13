"Авангард" через 1-2 месяца вынужден будет закрыть 6 из 27 птицефабрик из-за позиции САП и НАБУ – владелец Бахматюк

Киев. 13 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Агрохолдинг "Авангард" из-за отказа Специализированной антикоррупционной процедуры (САП) и Национального антикоррупционого бюро Украины (НАБУ) закрыть дело о стабкредите VAB Банку, принадлежавшему Олегу Бахматюку, вынужден будет в течение месяца-двух закрыть шесть из 27 птицефабрик в разных регионах, на которые приходится около 20% объема производства агрохолдинга, сообщил его владелец Бахматюк.

"Это не шантаж, это вынужденные решения. Чтобы спасти 10 тыс. людей, 2,5 тыс. вынуждены будем уволить. Если потом еще через два месяца не изменится ситуация, то мне придется закрывать половину фабрик", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

"И каждому (уволенному – ИФ) раздадим телефон (телефонные номера глав НАБУ и САП Артема) Сытника и (Назара) Холодницкого и скажем, что эти люди добили вас", – добавил бизнесмен.

Он напомнил, что Офис Генерального прокурора 25 июня выполнил решение Печерского райсуда Киева от 5 июня этого года и отменил постановление экс-первого заместителя генпрокурора Виталия Касько от 18 сентября 2019 года о возобновлении уголовного производства по делу о выдаче Нацбанком VAB Банку осенью 2014 года стабкредита на 1,2 млрд грн. В то же время НАБУ и САП продолжают расследование.

Бахматюк подчеркнул, что повлиявший на снижение спроса и разрыв логистических цепочек, коронакризис и невозможность финансирования из-за конфликта с НАБУ и САП стали последними каплями в принятии решения о закрытии фабрик.

"Мы находимся в цейтноте - финансовом, экономическом, человеческом. (На решение о закрытии фабрик повлияло) все совокупно – любая война имеет начало и имеет завершение", – пояснил бизнесмен.

По его словам, выходом из ситуации могло бы быть заемное финансирование и докапитализация, в том числе с участием государства, к которому уже призывает и МВФ, однако все эти варианты из-за конфликта неприемлемы.

"Единственный способ пережить колебания спроса – кредитный ресурс или вливание в капитал. И ту, и ту возможность у меня забрали. Как бизнесмен я вынужден принимать решение и идти единственным возможным путем – урезанием расходов", – подчеркнул Бахматюк.

Он отметил, что даже не будет пытаться предлагать государству войти в капитал "Авангарда" или материнского для него агрохолдинга "Укрлендфарминг", так как "никто этого не будет делать".

Владелец уточнил, что будет консервировать эти фабрики, и исключил возможность их продажи. "Никто не купит эти фабрики, потому что они нужны только тому, кто занимается бизнесом, и он достаточно непростой", – пояснил Бахматюк.

Бизнесмен добавил, что неоднократно обращался к президенту, правительству, Нацбанку, Фонду гарантирования вкладов физлиц с предложением к взаимному согласию урегулировать конфликт, возникший после вывода с рынка принадлежавших ему VAB Банка и банка "Финансовая инициатива", однако безрезультатно.

Он уточнил, что во взаимоотношениях с государством удалось реструктуризировать только долги перед Ощадбанком, тогда как с Укрэксимбанком ситуация пока не урегулирована.

"Мы к нормальному диалогу всегда готовы. Если так пойдет дальше, осенью яйца будут нести Сытник, Холодницкий и активисты", – заявил Бахматюк.

Как сообщалось, в конце ноября 2019 года МВД Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталию Василюк по делу о выдаче Нацбанком стабкредита VAB Банку. Ранее детективы НАБУ уведомили о подозрении по указанному делу экс-первого замглавы НБУ Александра Писарука, члена Совета НБУ Николая Каленского и главу банковского надзора Аллу Шульгу, а также еще четырех лиц, связанных с банком и компаниями ULF. В настоящее время эти лица отпущены под залог.

Нацбанк утверждает, что долг принадлежавших Бахматюку неплатежеспособных VAB банка и банка "Финансовая инициатива" (оба - Киев) Фонду гарантирования вкладов физических лиц составляет 11 млрд грн, НБУ - 10,6 млрд грн. В том числе долг перед центробанком обеспечен личным поручительством бизнесмена на 8,6 млрд грн и имущественными поручительствами его компаний.

Бахматюк ранее заявлял агентству "Интерфакс-Украина", что отвергает все обвинения и предлагает Фонду гарантирования поэтапно погасить 8 млрд грн задолженности: 500 млн грн гарантийного взноса и по 1 млрд грн ежегодно. По его мнению, это дело сфабриковано и направлено на то, чтобы сорвать достижение договоренностей с кредиторами. Бизнесмен обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию.

Группа международных кредиторов группы "Укрлендфарминг" письмом от 15 ноября предложила правительству Украины обсудить возможность наступления негативных последствий для совокупных долговых требований к агрохолдингам в связи с новым развитием правовой ситуации вокруг Бахматюка и ULF. В письме уточнялось, что общая сумма тела долговых обязательств группы ULF составляла примерно $1,65 млрд и состояла из около $1,25 млрд долговых обязательств перед международными кредиторами и около $400 млн – перед украинскими банками (включая государственные Укрэксимбанк, Ощадбанк).

"Укрлэндфарминг" является одним из крупнейших агрохолдингов в Евразии. Занимается выращиванием зерновых, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян. Входящий в него "Авангард" является крупнейшим в Украине производителем яиц и яичных продуктов.