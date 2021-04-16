Банк "Авангард" выпускает облигации на 200 млн грн

Банк "Авангард" с 14 апреля начал частное размещение выпусков облигаций серий "A" и "B" объемом 100 млн грн каждый, соответствующее решение наблюдательный совет банка принял в начале марта.

Согласно ему, номинал облигаций – 1 тыс. грн, процентная ставка по серии "A" на первые четыре квартальных периода – 10% годовых, серии "B" на первые восемь квартальных периодов – 11% годовых.

Срок обращения серии "A" – пять лет, серии "B" – шесть лет. Планируемый срок завершения размещения – 13 июня этого года.

"Всю сумму привлеченных от продажи облигаций средств запланировано направить на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля Банка "Авангард", – говорится в решении о выпуске.

Банк "Авангард" зарегистрирован НБУ в июле 2013 года. На момент решения о выпуске облигаций совладельцам инвестгруппы ICU Макару Пасенюку и Константину Стеценко принадлежало соответственно 45,011005% акций и 44,992663%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 февраля 2021 года по размеру общих активов (1,954 млрд грн) банк занимал 50-е место среди 73 украинских банков.