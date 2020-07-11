Экономика

16:22 11.07.2020

Украина довела импорт газа до 70 млн куб. м/сутки, почти все идет на закачку в ПХГ – глава ОГТСУ

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Украина довела импорт газа до 70 млн куб. м/сутки, почти все идет на закачку в ПХГ – глава ОГТСУ

Импорт природного газа в Украину достиг 70 млн куб. м/сутки, что является максимальным показателем с 2014 года, когда еще осуществлялись поставки из РФ, сообщил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Такой значительный рост для импорта стал возможен благодаря созданию виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией, а также запуску виртуального реверса. Еще в прошлом году максимальная мощность по импорту (со стороны ЕС - ИФ) не превышала 66 млн куб. м в сутки и была ограничена существующей инфраструктурой. Сейчас же с виртуальным реверсом импорт может достигать 170 млн куб. м в сутки", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

По его словам, большая часть импорта идет на сезонную закачку в подземные хранилища газа (ПХГ), при этом значительные объемы закачки осуществляют европейские компании.

"Внедрение общеевропейских правил работы на границе это важный элемент интеграции Украины в общеевропейский рынок газа. А свободный импорт - гарантия справедливых цен для украинских потребителей", - резюмировал Макогон.

Как сообщалось, Украина в январе-июне 2020 года увеличила импорт природного газа на 24% (на 1,4 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 7 млрд куб. м. В т.ч. со стороны Словакии поступило 3,9 млрд куб. м газа (+16% к январю-июню-2019), Венгрии – 2,2 млрд куб. м куб. м (+39%), Польши – 0,9 млрд куб. м (+34%). При этом со стороны Венгрии и Польши - 1,2 млрд куб. м и 0,5 млрд куб. м газа – импортированы "виртуальным реверсом" (backhaul).

Украина в 2019 году увеличила импорт природного газа на 34,5% (на 3 млрд 656,9 млн куб. м) по сравнению с 2018 годом – до 14 млрд 247,1 млн куб. м. В том числе со стороны Словакии поступило 9 млрд 150,6 млн куб. м газа (+41,7% к 2018-му), Венгрии – 3 млрд 672,7 млн куб. м (+6,7%), Польши – 1 млрд 423,8 млн куб. м (+2,1 раза).

Теги: #макогон #газ #импорт #огтсу
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