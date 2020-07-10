Экономика

18:00 10.07.2020

Замминистра экономики сообщила о срыве рабгруппы по меморандуму с табачными компаниями

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Замминистра экономики сообщила о срыве рабгруппы по меморандуму с табачными компаниями

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди заявила о срыве рабочей группы относительно меморандума правительства с табачными компаниями, который был заключен в декабре 2019 года.

"Сегодня мы должны были вернуться к работе, которую приостановили из-за карантинных ограничений, но невозможно работать в условиях срыва диалога", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По словам замминистра, ни одного вопроса из запланированных рабгруппа не смогла рассмотреть, поскольку некоторые участники, в том числе народные депутаты, не позволяли завершить ни один доклад.

Один из участников группы уточнил, что депутат Андерй Холодов (фракция "Слуга народа") обвинял компании табачной отрасли в неуплате налогов и не дал рассмотреть ни одного пункта повестки.

В повестку дня рабгруппы были внесены, в частности, вопросы законодательного установления уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров в больших размерах и налоговый план на 2021 год.

"Я потеряла голос и мне сложно было модерировать встречу, но я пыталась держать ее в русле уважения к участникам. Не вышло", - добавила Панаиотиди, добавив, что один из депутатов призвал национализировать табачные компании.

"Призывы народного депутата забрать и поделить - это прекрасные лозунги для псевдореволюций, но они всегда будут иметь негативные последствия для государства. Инвестиционные иски и большие потери поступлений в бюджет - это то, что мы можем ожидать", - прокомментировала замминистра.

По ее словам, ранее рабгруппа дважды встречалась в конструктивном режиме на площадке Службы безопасности Украины.

Как сообщалось, 12 декабря на тот момент министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов подписал меморандум с табачными компаниями "Филип Моррис", "Джей Ти Интернешнл Компании", "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко" о намерениях по поддержке прозрачности и конкуренции на рынке.

Ранее эти компании заявляли, что рассматривают возможность сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории Украины из-за принятия Верховной Радой законопроекта с нормой о государственном регулировании торговой наценки на сигареты.

Принятый во втором чтении и затем ветированный президентом законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование содержал поправку об установлении фиксированной маржи для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.

Теги: #табак #панаиотиди #сигареты
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