Экономика

11:45 10.07.2020

Промпроизводство во Франции в мае выросло на рекордные 19,6%

1 мин читать
Промпроизводство во Франции в мае выросло на рекордные 19,6%

Объем промышленного производства во Франции в мае 2020 года увеличился на рекордные 19,6% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне ослабления карантинных мер и возобновления работы предприятий, свидетельствуют данные французского статистического агентства Insee.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 15,1%, сообщает Trading Economics. Респонденты Dow Jones Newswires прогнозировали рост на 12,5%.

В апреле, согласно пересмотренным данным, промпроизводство рухнуло на 20,6%, а не на 20,1%, как было объявлено ранее. Это стало максимальным падением показателя с начала ведения расчетов в 1990 году, что обусловлено введением в стране жесткого карантина из-за пандемии COVID-19.

Правительство Франции начало отменять ограничительные меры в середине мая.

Производство в обрабатывающей промышленности Франции в мае увеличилось на 22% в помесячном исчислении.

Выработка электроэнергии выросла на 9,2%, строительная отрасль продемонстрировала рост на 118,5%.

Относительно февраля - еще до начала пандемии - общий объем промпроизводства в мае снизился на 21,2%, производство в обрабатывающей промышленности - на 23,4%.

Объем промпроизводства в мае относительно того же месяца прошлого года сократился на 23,4%.

Теги: #макро #франция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:05 09.07.2020
Франция готовится ко второй волне COVID-19, но повторной общенациональной изоляции не будет

Франция готовится ко второй волне COVID-19, но повторной общенациональной изоляции не будет

20:55 06.07.2020
Объявлен состав нового правительства Франции

Объявлен состав нового правительства Франции

19:07 06.07.2020
Иран пришлет "черные ящики" сбитого Ираном самолета "МАУ" во Францию на расшифровку 20 июля – Енин

Иран пришлет "черные ящики" сбитого Ираном самолета "МАУ" во Францию на расшифровку 20 июля – Енин

10:02 06.07.2020
В Париже возобновляет работу Лувр, закрытый еще в марте из-за пандемии COVID-19

В Париже возобновляет работу Лувр, закрытый еще в марте из-за пандемии COVID-19

09:27 04.07.2020
РФ взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию партнеров по Нормандскому формату, которые готовы сделать максимум для выполнения договоренностей в Париже - ОП

РФ взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию партнеров по Нормандскому формату, которые готовы сделать максимум для выполнения договоренностей в Париже - ОП

20:31 03.07.2020
Во Франции начинают расследование деятельности экс-премьера во время пандемии COVID-19

Во Франции начинают расследование деятельности экс-премьера во время пандемии COVID-19

19:30 03.07.2020
Переизбранная на пост мэра Парижа Анна Идальго назначила почти 40 заместителей

Переизбранная на пост мэра Парижа Анна Идальго назначила почти 40 заместителей

14:30 03.07.2020
Ответственный за вывод Франции из режима изоляции Жан Кастекс назначен новым премьер-министром страны

Ответственный за вывод Франции из режима изоляции Жан Кастекс назначен новым премьер-министром страны

11:19 03.07.2020
Премьер-министр Франции подал в отставку

Премьер-министр Франции подал в отставку

17:44 30.06.2020
Представитель Украины при ЕС Точицкий призвал руководство Европарламента осудить незаконный визит французских депутатов в аннексированный Крым

Представитель Украины при ЕС Точицкий призвал руководство Европарламента осудить незаконный визит французских депутатов в аннексированный Крым

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минэнерго избрало поставщиком последней надежды на рынке газа для населения ГК "Нафтогаз Украины"

Инфляция в Украине в июне замедлилась до 0,2%, в годовом измерении ускорилась – до 2,4% – Госстат

Минэкономики оценило падение ВВП Украины за 5 мес.-2020 в 5,9%

Глава Райффайзен Банка Аваль допускает снижение учетной ставки НБУ на 1-1,5 п.п.

Премьер считает преждевременным введение налога с гектара земли

ПОСЛЕДНЕЕ

Минэнерго избрало поставщиком последней надежды на рынке газа для населения ГК "Нафтогаз Украины"

Эксперты не исключили подъема цен на нефть до $150 из-за недостатка инвестиций в отрасль

BP и Reliance запускают совместное топливное предприятие в Индии под брендом Jio-bp

Harley-Davidson сократит 13% глобального штата

Член набсовета Пиреус Банка Христос уволился по собственному желанию

Восстановление спроса на нефть под угрозой на фоне роста числа заражений COVID-19

Зеленский поддержал законопроект №3131-д о детенизации АПК

Авиакомпания Azur АirUkraine пополнила свой флот Boeing 757-300

Законопроект "О медиа" должен соответствовать положениям Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах – Офис Совета Европы

В "Медиа Группе Украина" называют конкурс на управление активами "Украинского медиа холдинга" незаконным

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА