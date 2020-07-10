Промпроизводство во Франции в мае выросло на рекордные 19,6%

Объем промышленного производства во Франции в мае 2020 года увеличился на рекордные 19,6% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне ослабления карантинных мер и возобновления работы предприятий, свидетельствуют данные французского статистического агентства Insee.

Аналитики в среднем ожидали повышения на 15,1%, сообщает Trading Economics. Респонденты Dow Jones Newswires прогнозировали рост на 12,5%.

В апреле, согласно пересмотренным данным, промпроизводство рухнуло на 20,6%, а не на 20,1%, как было объявлено ранее. Это стало максимальным падением показателя с начала ведения расчетов в 1990 году, что обусловлено введением в стране жесткого карантина из-за пандемии COVID-19.

Правительство Франции начало отменять ограничительные меры в середине мая.

Производство в обрабатывающей промышленности Франции в мае увеличилось на 22% в помесячном исчислении.

Выработка электроэнергии выросла на 9,2%, строительная отрасль продемонстрировала рост на 118,5%.

Относительно февраля - еще до начала пандемии - общий объем промпроизводства в мае снизился на 21,2%, производство в обрабатывающей промышленности - на 23,4%.

Объем промпроизводства в мае относительно того же месяца прошлого года сократился на 23,4%.