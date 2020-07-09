Экономика

13:45 09.07.2020

Минэкономики оценило падение ВВП Украины за 5 мес.-2020 в 5,9%

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Минэкономики оценило падение ВВП Украины за 5 мес.-2020 в 5,9%

Падение экономики Украины по итогам пяти месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ускорилось до 5,9% с 5% по итогам четырех месяцев, говорится в обзоре экономической политики Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в четверг.

"Негативное влияние распространения в мире COVID-19 и действие сдерживающих факторов, сложившихся в предыдущих периодах, сдерживали развитие большинства видов экономической деятельности. По итогам января-мая 2020 года сокращение объемов ВВП оценено Минэкономики на уровне 5,9%", – констатируется в документе.

"По итогам января-мая 2020 года снижение сводного индекса производства составило 7,3% (на 6,7% - в январе-апреле-2020), соответственно, сокращение объемов ВВП оценено Минэкономики на уровне 5,9% (в первом квартале-2020, по уточненным данным Госстата, падение ВВП составило 1,3%, что сейчас соответствует ранее обнародованным оценкам Минэкономики - "минус" 1,2%)", - указывает министерство в обзоре.

Согласно документу, в мае результаты деятельности большинства видов экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения на фоне смягчения карантинных ограничений (в частности, возобновление деятельности большинства торгово-развлекательных центров, других заведений торгового и бытового обслуживания населения, продовольственных рынков, а также частично пассажирских перевозок автотранспортом и работы метрополитена).

В то же время негативное влияние распространения в мире COVID-19 из-за временного уменьшения экономической активности в мире, инвестиционной паузы, и сдерживающих факторов, сложившихся в предыдущих периодах, сдерживали развитие большинства видов экономической деятельности, пояснило ведомство.

Как указывает министерство, падение промышленности за четыре месяца этого года составило 8,7% (7,9% за четыре месяца-2020), снижение показателей машиностроения углубилось до 20,2% (19,7% в январе-апреле), металлургии - 16,1% (15,4%), текстильной промышленности - 18,4% (13,6%), перерабатывающей - 10% (8,7%), химической промышленности - 9,3% (13%), добывающей - 6,6% (6%).

Падение промышленности в мае этого года составило 12,2% по сравнению с 16,2% в апреле-2020.

Согласно обзору, объемы производства в сельском хозяйстве просели в мае на 4%, за пять месяцев - на 2%.

Незначительное улучшение результатов по итогам января-мая этого года наблюдалось в строительстве: сокращение падения объемов производства до -7,1% по сравнению с -8,7% за четыре месяца этого года, а также в торговле - до -1,1% по сравнению с -1,8% в январе-апреле.

Изменчивость факторов относительно распространения коронавирусной болезни в Украине и ограничения в связи с этим в начале сезона отпусков сдерживают развитие транспорта, отмечает Минэкономики: по итогам января-мая в этой сфере произошло углубление падения объемов выпуска на 13,7% (-10,6% за четыре месяца).

Теги: #ввп #минэкономики
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