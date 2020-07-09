Экономика

11:38 09.07.2020

Ассоциация поставщиков газа заявляет о дискриминационном конкурсе на поставщика "последней надежды"

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Ассоциация поставщиков газа заявляет о дискриминационном конкурсе на поставщика "последней надежды"

Условия объявленного Минэнерго конкурса на поставщика "последней надежды" (ППН) на рынке природного газа Украины для населения являются дискриминационными и экономически не обоснованными, заявляет Ассоциация поставщиков энергоресурсов, объединяющая около 40 лицензиатов по поставке природного газа и электроэнергии, которая обратилась по этому поводу к утвердившему правительству.

"Среди требований к кандидатам - наличие 3,5 млрд куб. м газа в хранилищах или заключенные договоры на указанный объем с подтверждением от оператора ГТС. Такое требование исключает возможность участия в конкурсе практически всех поставщиков природного газа, кроме одного - НАК "Нафтогаз Украины", – отмечается в распространенном в четверг заявлении.

Ассоциация подчеркивает, что на конец июня такой объем газа как в натуральном, так и в денежном выражении мог иметь исключительно "Нафтогаз Украины" за счет его доминирующего положения на рынке купли-продажи природного газа.

В ассоциации напомнили, что в рамках выполнения спецобязательств на рынке природного газа (ПСО) крупнейшпая в Украине по газодобыче госкомпания "Укргазвыдобування" обязана была реализовывать весь газ "Нафтогазу", тогда как частные поставщики лишены возможности напрямую закупать этот ресурс.

Кроме того, средства, необходимые для покупки ресурса в таком объеме, составляют 14,5 млрд грн, и такой объем с учетом кризиса частному поставщику будет трудно привлечь в украинских банках, говорится в документе.

Ассоциация предлагают правительству рассмотреть возможность определения поставщика "последней надежды" в каждом регионе отдельно, поскольку в Украине нет такого поставщика, который бы имел разветвленную сеть представительств во всех регионах.

Как сообщалось, открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано на 1 мая 2020 года, но в связи с введением карантина из-за распространения COVID-19 сроки были перенесены на два месяца. Однако затем срок запуска рынка был отложен еще на месяц. По словам главы Минэнерго Ольги Буславец, это было связано с необходимостью проведения конкурса по отбору ППН, который Минэнерго объявило 30 июня.

ППН обязан в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если тот остался без поставщика этого ресурса. За основу цены поставки берется среднеарифметическая цена торгов на хабе NCG за 1-22 число месяца, предшествующего месяцу поставки.

Помимо наличия лицензии на поставку газа претенденты должны предъявить наличие активов в виде денег на счетах для покупки газа или его запасов в подземных хранилищах в объеме не менее 3,514 млрд куб. м.

Конкурсные предложения претендентов на ППН принимались до 17:00 8 июля 2020 года. О подаче заявок на него заявили НАК "Нафтогаз Украины" и его "дочка" ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины". Последняя готова стать ППН с маржой 0%, тогда как материнская компания группы – с маржой 5%.

Согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", проведение конкурса уже обжаловано в судах.

Теги: #ппн #конкурс #газопровод
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