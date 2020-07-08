Настоящая цель нового налога на землю - заставить людей продать свои паи, заявляет экс-глава Минагрополитики Мартынюк

Настоящая цель законопроекта №3131 о введении поставленного налога с каждого гектара сельскохозяйственной земли - заставить владельцев паев продать свои наделы после открытия рынка земли через год, считает и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины 2018-2019гг Максим Мартынюк.

"Вся западная цивилизация держится на двух вещах - конкуренции и предпринимательском духе. Принятие законопроекта №3131 имеет целью их уничтожить в пользу агрохолдингов. Поэтому штамп популистов о "село погибает" может стать печальной реальностью", - написал Мартынюк на своей странице в соцсети Фейсбук.

По мнению бывшего и.о. министра, выгоду от принятия законопроекта №3131 получит только большой агробизнес Украины. Его представители в парламенте еще с 2017 года пытались протолкнуть инициативу с аналогами данного налога, который должны были платить крестьяне, которые самостоятельно работают на своих земельных участках.

По его словам, в период с 2016 по 2019 годы правительство дважды отвергало идею введения такого налога. "Он ставит в неравные условия агрохолдинги, которые имеют доступ к дешевым кредитам, и фермеров, которые вынуждены кредитоваться под 25% годовых; вертикально интегрированные компании, которые могут оптимизировать свою налоговую нагрузку, и единоличника, который в виде нового налога отдаст большую часть заработанного", - отмечает экс-исполняющий обязанности главы Минагрополитики.

По мнению Мартынюка, лоббисты крупного агробизнеса в предыдущие 3 года были настойчивы в продвижении поставленной налога с каждого гектара, потому что хотели уничтожить руками власти своих конкурентов среди мелких аграриев, число которых росло, а эффективность работы стала превосходить неповоротливых латифундистов. "Но мы в правительстве понимали, что именно на плечи людей этот налог и ляжет. И вместо мнимой детенизации мы получим реальное усиление бедности. Поэтому дальше разговоров все это не пошло", - рассказал он.

"Впрочем, нынешняя "моновласть" полностью способна понимать последствия своих действий. И этим сейчас активно пользуется большой агробизнес, который пытается загнать 30% населения и 17% ВВП страны в состояние нищеты и настоящего вымирания села", - выразил мнение экс-министр аграрной политики.