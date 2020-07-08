Экономика

15:40 08.07.2020

Бонды, обеспеченные активами итальянской мафии, продавались международным инвесторам в течение 5 лет - FT

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Бонды, обеспеченные активами итальянской мафии, продавались международным инвесторам в течение 5 лет - FT

Облигации, обеспеченные поступлениями от преступной деятельности одного из самых влиятельных мафиозных синдикатов Италии, продавались международным инвесторам, пишет газета Financial Times со ссылкой на документы, оказавшиеся в ее распоряжении.

В одном из случаев бонды, обеспеченные пулом активов, часть из которых принадлежала подставным компаниям калабрийской мафиозной группировки "Ндрангета", были куплены одним из крупнейших частных банков Европы - Banca Generali - в рамках сделки, где консультантом была аудиторская группа EY.

Бумаги также приобретались пенсионными фондами, хедж-фондами и семейными инвестиционными фирмами - все эти инвесторы были готовы вкладывать деньги в экзотические финансовые инструменты, чтобы получить более высокую доходность на фоне рекордно низких процентных ставок в развитом мире, отмечают источники FT.

В документах, попавших в распоряжение газеты, речь идет об облигациях, которые выпускались на основе пулов неоплаченных счетов, выставленных государственным учреждениям здравоохранения Италии компаниями-поставщиками медицинских услуг.

В соответствии с европейским законодательством, при несвоевременной оплате счетов организациями, связанными с государством, предусмотрены гарантированные дополнительные выплаты по штрафной процентной ставке. Поэтому такие счета часто выкупаются специализированными компаниями, которые объединяют их в крупные пулы и выпускают облигации, обеспеченные будущими поступлениями по ним.

По данным источников FT, иностранным инвесторам были проданы подобные облигации на общую сумму порядка 1 млрд евро за период с 2015 по 2019 год. Большинство секьюритизированных активов были легальными, однако некоторые из них, как выяснилось позже, принадлежали подставным компаниям "Ндрангеты", что использовалось мафией для отмывания денег.

Швейцарский инвестиционный банк-бутик CFE, который занимался организацией выпуска бондов, проданных позже Banca Generali и другим институциональным инвесторам, заявил, что никогда не покупал для последующей секьюритизации активы, связанные с криминальной деятельностью.

Инвестанк утверждает, что тщательно проверял все активы, а также учитывал результаты проверок, проведенных профессионалами, которые обрабатывали счета, выставленные медицинским госучреждениям в Калабрии. Информация обо всех спорных правовых вопросах, выявленных в ходе проверки счетов, была донесена до итальянских властей, заявил CFE.

"Ндрангета" меньше известна за пределами Италии, чем сицилийская мафия, однако за последние два десятилетия организация выросла в одну из самых богатых и опасных преступных группировок в западном мире. "Ндрангета", которая объединяет сотни автономных кланов, замешана в незаконном обороте наркотиков в промышленных масштабах, отмывании денег, вымогательствах и контрабанде оружия.

По данным Европола, деятельность "Ндрангеты ежегодно приносит ей порядка 44 млрд евро.

Теги: #мафия #италия #евробонды
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