Офис UkraineInvest станет базой для "инвестиционных нянь" – Петрашко

Государственный офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest станет базой для "инвестиционных нянь" в случае поддержки парламентом президентского законопроекта об "инвестнянях" (№3760), сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Мы придали этой структуре новое дыхание. По сути, он станет базой для "инвестиционных нянь", когда парламент поддержит президентский закон", - сказал он.

Петрашко напомнил, что в рамках перезапуска офиса был сформирован новый набсовет, который возглавил экс-главы правительства Аджарии Леван Варшоломидзе, замглавы стал Алекса Чопивская.

"В набсовет входят Андрей Гундер, руководитель Американской торговой палаты, Анна Деревянко (исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации - ИФ), Юлия Ковалив от Офиса президента (замглавы ОП - ИФ), Сергей Цивкач (глава правления C.A.S.E.S. International - ИФ) - один из руководителей операционно", - добавил министр.

При этом он подчеркнул, что не имеет сомнения в принятии Верховной Радой президентского законопроекта о господдержке инвестпроектов со значительными инвестициями.

"А я уверен, что это произойдет, потому что это один из самых прогрессивных для новых проектов. Он предлагает льготы и преимущества для новых инвесторов - выделение земли на льготных условиях, освобождение от уплаты налога на прибыль, от уплаты определенных импортных пошлин в пределах 30% от стоимостипроектав течение 10 лет. Инвестиционный договор будет подписываться с Кабмином. Это будет практическая помощь", - пояснил глава Минэкономики.

Как сообщалось, законопроект №3760 президент внес в парламент 1 июля. Документ предусматривает: закрепление гарантий инвестора путем заключения прямого договора с правительством Украины на 15 лет, назначения инвестиционного менеджера, уполномоченного на сопровождение инвестора в процессе подготовки и реализации проекта; предоставление налоговых льгот – освобождение от уплаты налога на прибыль, освобождение от уплаты пошлины и НДС при ввозе в Украину нового оборудования; упрощенное предоставление в пользование земельных участков, необходимых для реализации проекта; строительство/реконструкция смежной инфраструктуры за счет государства (автомобильные дороги, электрические и газовые, тепловые сети, водные сети, инженерные коммуникации и т. д.).

Предлагается поддерживать украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых должна составлять минимум EUR30 млн.

Полный текст 2-й части интервью с Игорем Петрашко будет размещен в ленте экономических новостей и на сайте агентства "Интерфакс-Украина"