Глава Минэкономики допускает снижение учетной ставки ниже уровня инфляции

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко допускает снижение учетной ставки Национального банка Украины (НБУ) ниже уровня инфляции.

"Я считаю, что нужно дальше снижать учетную ставку. Не вижу проблем, если у нас учетная ставка будет ниже, чем инфляция", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его ловам, снижение учетной ставки до 6% годовых - положительный шаг для экономики, однако запоздалый.

"Снижение до 6% - хороший шаг, но когда он произошел? Это нужно было делать полгода тому, когда только началась тенденция. У нас падение промышленности произошло в четвертом квартале прошлого года", - указал министр.

Полный текст интервью с Петрашко будет опубликовано в ленте новостей и на сайте агентства "Интерфакс-Украина".