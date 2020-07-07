Экономика

14:39 07.07.2020

Новый глава НБУ должен быть не слишком консервативным - министр экономики

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Новый глава НБУ должен быть не слишком консервативным - министр экономики

Новый глава Национального банка Украины должен быть не слишком консервативным, полагает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"С моей точки зрения, новый руководитель НБУ должен быть не слишком консервативным… Хотелось бы, чтобы новый глава НБУ работал над смягчением монетарных условий, над доступом экономики к кредитным ресурсам", - сказал министр в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что для роста экономики на 7-8% ВВП, необходимо кредитование в 320-400 млрд грн ежегодно. Тогда как в минувшем году этот показатель для Украины был на уровне 100 млрд грн.

"Если НБУ будет следовать политике увеличения кредитного ресурса, мы со стороны правительства создании условия для усиления положительного эффекта от этого. И переломим то, что еще со времен кризиса 2008 года никто не мог сделать. До этого времени экономика развивалась и росла, а какая была база? Кредитование", - пояснил Игорь Петрашко.


Полный текст интервью с Петрашко будет опубликовано в ленте новостей и на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #нбу #петрашко #минэкономики
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